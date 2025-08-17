Delhi Rape Case: ఛీ ఛీ.. కన్నతల్లి పై కొడుకు అత్యాచారం.. దారుణంగా మారుతున్న పరిస్థితులు..?

Son Rape Case: కన్నతల్లి పైనే కొడుకు అత్యాచారం చేయడం సంచలనంగా మారింది. ప్రాణం పోసిన తల్లినే ఇంత అఘాయిత్యానికి ఒడి కట్టడం నిజంగా ఆశ్చర్యకరమని చెప్పవచ్చు. ఇంతకీ ఈ సంఘటన ఎక్కడ జరిగింది అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
తరచూ ఈమధ్య దేశంలో అత్యాచార సంఘటనలు రోజురోజుకీ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అక్రమ సంబంధాల విషయంపై ఎన్నో అత్యాచార సంఘటనలు ఇప్పటికే వెలుగులోకి వచ్చాయి. కానీ ఇప్పుడు దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక దారుణమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
కన్న కొడుకే కన్నతల్లి పైన అత్యాచారానికి ఒడిగట్టిన సంఘటన బయటపడింది.. అయితే ఆమె క్యారెక్టర్ మంచిది కాదని అందుకే ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడట. 65 ఏళ్ల అయినా బాధిత మహిళ.. 72 ఏళ్ల తన భర్తతో కలిసి సౌదీ అరేబియాకు జూలై 25న వెళ్లారు. వీరిద్దరితో పాటు కూతురు కూడా వెళ్ళింది.
అలా సౌదీకి వెళ్ళిన సమయంలో మహమ్మద్ ఫిరోజ్ వెంటనే తన తండ్రికి ఫోన్ చేసి తన తల్లి క్యారెక్టర్ మంచిది కాదు విడాకులు ఇవ్వాలని తండ్రితో చెప్పారట. అలా ఆగస్టు 11న వీరు సౌదీ నుంచి తిరిగి రాగా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తన తల్లి ఫిరోజ్ పైన దాడి చేశారు..ఆమెను చాలా చిత్రవధ చేసి కొట్టడంతో భయపడిపోయిన తల్లి తన పెద్ద కూతురు ఇంటికి వెళ్లి తల దాచుకుంది.
అలా కొద్ది రోజులు గడిచిన తర్వాత మళ్ళీ తల్లితో ప్రైవేట్ గా మాట్లాడాలని చెప్పి గదిలోకి తీసుకువెళ్లి మరి కత్తితో బెదిరించి ఆమె పైన అత్యాచారం చేశారట.
ఆగస్టు 14న ఈ ఘటన జరగగా ఆమె ఎవరితో చెప్పకుండా కూతురుతో కలిసి స్టేషన్కు వెళ్లి కేసు పెట్టింది. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు జరుగుతున్నది. ఇలా చేయకూడదని వేడుకున్నప్పటికీ తల్లిని వదలలేదని తెలిపింది. ఈ విషయాలన్నీ ఆ బాధితుడు సోదరి స్టేషన్లో తెలిపింది.