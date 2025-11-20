Sonam Kapoor Pregnancy: రెండోసారి తల్లి కాబోతున్న స్టార్ హీరోయిన్.. బేబీ బంప్ ఫోటోలు వైరల్..!

Sonam Kapoor 2nd Pregnancy News: బాలీవుడ్ హీరోయిన్ సోనమ్ కపూర్ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. బాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోల సరసన మెప్పించిన ఈ బ్యూటీ.. ఆ తర్వాత 2018లో వ్యాపారవేత్త ఆనంద్ అహుజాను పెళ్లి చేసుకుంది. ఈ జంటకు 2022లో వాయు అనే కుమారుడు జన్మించగా.. తాజాగా సోనమ్ కపూర్ రెండోసారి తాను తల్లి కాబోతున్నట్లు బేబీ బంప్ ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ అనౌన్స్ చేసింది. దీంతో ఈ ఫోటోలు కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
సోనమ్ కపూర్ పింక్ కలర్ డ్రెస్లో బేబీ బంప్తో స్టైలిష్ లుక్లో ఫోటోలకు ఫోజులిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతుండటంతో.. సినీ సెలబ్రిటీలు, నెటిజన్లు, ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా కంగ్రాట్స్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
అయితే గత కొద్దిరోజులుగా సోనమ్ కపూర్ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున న్యూస్ హల్చల్ చేశాయి. ఇక ఈ వార్తలను నిజం చేస్తూ సోనమ్ అధికారికంగా తల్లి కాబోతున్న విషయాన్ని ప్రకటించింది. బాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో అనిల్ కపూర్ కుమార్తెగా సోనమ్ కపూర్ బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
సోనమ్ కపూర్ 2005లో సంజయ్ లీలా భన్సాలీ నిర్మించిన బ్లాక్ చిత్రంతో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా తన కెరీర్ను ప్రారంభించింది. ఇక 2007లో భన్సాలీ నిర్మించిన సావరియా సినిమాతో సినీ రంగ ప్రవేశం చేసింది.
కెరీర్ పరంగా బిజీగా ఉన్న సమయంలోనే సోనమ్ కపూర్ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంది. ఇక పెళ్లి తర్వాత భర్త, కొడుకే తన ప్రపంచంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటుంది.
సోనమ్ కపూర్ చివరిసారిగా బ్లైండ్ చిత్రంలో కనిపించింది. ఈ మూవీని 2011లో అదే పేరుతో వచ్చిన కొరియన్ చిత్రానికి రీమేక్గా తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రంలో పురబ్ కోహ్లీ, వినయ్ పాఠక్, లిల్లెట్ దుబే కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఆ తర్వాత సోనమ్ మళ్లీ ఎలాంటి సినిమాను ప్రకటించలేదు.