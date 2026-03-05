Sonu Sood: యుద్దం వేళ మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్న సోనూసూద్.. కీలక ప్రకటన.. .

Sonu sood offers to free shelter for dubai travellers: ఏ దేశానికి చెందిన వారైన కూడా తమకు ఫోన్ చేసిన లేదా ఇన్ స్టాలో తమ టీమ్ ను సంప్రదించిన వారికి అండగా ఉంటామన్నారు. దీంతో సోనూసూద్ పై మరోసారి నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
నటుడు సోనూసూద్ గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. రీల్స్ లోనే కాదు.. రియల్ లైఫ్ లో సైతం హీరో అని పలుమార్లు హీరో అని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా కరోనా విపత్తు సమయంలో అనేక మంది లాక్ డౌన్ తో ఎక్కడికక్కడ చిక్కుకున్నారు. దీంతో నటుడు సోనూసూద్ తన సొంత ఖర్చులతో ప్రత్యేకంగా విమానాలు, రైళ్లు, బస్సుల్లో బాధితులను వారి సొంతూర్లకు పంపించారు.
అంతేకాకుండా అనేక మందికి నిత్యవసారాలు, డబ్బులు ఇచ్చి అన్ని విధాలుగా ఆదుకున్నారు. తరచుగా ఎవరైన పెదవారు గుండె జబ్బుల సర్జరీ, ఇతర పెద్ద పెద్ద వ్యాధుల బారిన పడి ట్రీట్మెంట్ కోసం డబ్బులు లేని వారు నటుడు సోనూసూద్ టీమ్ ను అప్రోచ్అయిన ఘటనలు కొకొల్లలు.
ఆయన ఎవరికి కూడా లేదన కుండా కర్ణుడిలా ఆపన్న హస్తం అందిస్తునే ఉన్నారు. తాజాగా.. యూఎస్ ఇజ్రాయేల్ , ఇరాన్ మీద భీకరంగా విరుచుకు పడుతుంది. దీంతో ప్రపంచదేశాలు సైతం రాబోయే రోజుల్లో ఈ యుద్దం ఇంకా ఎంతటి నష్టాలకు దారితీస్తుందో అని టెన్షన్ పడుతున్నారు.
ఎక్కడికక్కడ విమానాశ్రయాలు మూసివేశారు. దీంతో విమానాలు రద్దు కావడంతో ప్రయాణికులు చిక్కుకుని పోయారు. ముఖ్యంగా దుబాయ్ విమాన శ్రయంలో అనేక మంది ప్రయాణికులు చిక్కుకుని పోయారు. దీంతో నటుడు సోనూసూద్ రంగంలోకి దిగారు. దుబాయ్ లో చిక్కుకున్న మన దేశం వారు అయిన లేదా ఇతర దేశాలకు చెందిన వారైన సరే సాయం అందించేందుకు సిద్దంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు. సాయం కావాలన్న వారు తన టీమ్ ను సంప్రదించాలన్నారు.
దుబాయ్ లో ఆహరం, వసతి మొదలైన ఏ సాయంకైన రెడీ ఉన్నట్లు చెబుతు ఒక వీడియోను సోషల్ మీడియాలో రిలీజ్ చేశారు. దీంతో మరోసారి నటుడు సోనూసూద్ గొప్ప మనసుకు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. కష్ట కాలంలో స్వతహాగా సాయం చేస్తానని ముందుకు రావడం రియల్లీ హ్యాట్సాఫ్ అంటూ నటుడు సోనూసూద్ పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
మరోవైపు యూఎస్ ఇరాన్ యుద్దం వేళ హర్మూజ్ జల సంధి వద్ద భారీగా నౌకలు కిలో మీటర్ల మేర నిలిచిపోయాయి. ఇప్పటికే ఇరాన్ నౌకల్ని పేల్చాతుమాని వార్నింగ్ ఇచ్చింది.దీంతో ఆసియాతో పాటు, పలు దేశాలకు ఇది ప్రధాన చమురు సరఫరాకు మార్గం కావడంతో పెట్రోల్, డీజీల్ రెట్లు చుక్కలు చూపిస్తాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికి తగ్గట్టుగా ఇప్పటికే భారత్ లో పలు చోట్ల ముందు జాగ్రత్తగా పెట్రోల్, డీజీల్ కొనుగోలు చేసి స్టాక్ పెట్టుకుంటున్నారు.