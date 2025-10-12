Vivo T4 5G Price: Vivo T4 5G స్మార్ట్ఫోన్ దసరా సందర్భంగా అత్యంత తగ్గింపు ధరికే లభిస్తుంది. దీనిపై ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా.. అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. వీటన్నిటిని వినియోగిస్తే రూ.1,882కే ఈ మొబైల్ పొందవచ్చు.
Vivo T4 5G Price Cut: ఎప్పటినుంచో అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో కూడిన మొబైల్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? దీపావళి ఆఫర్స్ సందర్భంగా జంబో బ్యాటరీ కలిగిన మొబైల్స్ అత్యంత తగ్గింపు ధరల్లో లభిస్తున్నాయి.. వీటిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా.. అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు.
ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదలైన Vivo T4 5G స్మార్ట్ఫోన్ అత్యంత తగ్గింపు ధరికే లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా దీనిపై ఎన్నో స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ మొబైల్ అత్యంత శక్తివంతమైన 7300mAh అతిపెద్ద బ్యాటరీతో విడుదలైంది. అయితే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ను వివో కంపెనీ ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగిన 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో విడుదల చేసింది. అంతేకాకుండా ఇది 6.77-అంగుళాల క్వాడ్-కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 3 (Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3) ప్రాసెసర్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఇక ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ రెండు స్టోరేజ్ (8GB/12GB ర్యామ్ (LPDDR4X), 128GB/256GB స్టోరేజ్ (UFS 2.2)) వేరియంట్స్ లో విడుదల చేసింది. అలాగే ప్రత్యేకమైన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ ఆండ్రాయిడ్ 15 (Funtouch OS 15తో)పై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.
వెనక భాగంలో ఉన్న కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50MP (Sony IMX882) OIS ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు అదనంగా 2MP బొకే కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 32MP HD సెల్ఫీ కెమెరా అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్స్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ మొబైల్ని ఇప్పుడే దీపావళి ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి బేస్ వేరియంట పై 19% వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్ లభిస్తుంది. అంటే దీని ధర రూ.25,999 కాగా..ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 19 శాతం ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.20, 999కే అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఇక బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా.. ఎస్బిఐతో పాటు ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2,942 వరకు ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ.17,882 కే పొందవచ్చు. అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించే వారికి రూ.16వేల వరకు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం రూ. 1,882పే చేసి ఈ మొబైల్ పొందవచ్చు.