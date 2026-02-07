English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Soundarya Nandini Rai: సౌందర్య రీల్ కూతుర్ని గుర్తుపట్టారా? టాలీవుడ్‌లో హాట్ బ్యూటీ! ఎవరో తెలుసా?

Soundarya Nandini Rai: సౌందర్య రీల్ కూతుర్ని గుర్తుపట్టారా? టాలీవుడ్‌లో హాట్ బ్యూటీ! ఎవరో తెలుసా?

Soundarya Daughter Nandini Rai: సినిమా ఇండస్ట్రీలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌లుగా కెరీర్ ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత స్టార్‌లుగా ఎదిగిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఒకప్పుడు మహానటి సౌందర్య పక్కన చిన్నారిగా కనిపించి, ఇప్పుడు తన అందచందాలతో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న ఓ బ్యూటీ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆమె మరెవరో కాదు.. నందిని రాయ్.
నటిగా, మోడల్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నందిని రాయ్, తాను ఇండస్ట్రీలోకి ఎలా అడుగుపెట్టిందో ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. నందిని రాయ్ ఏడవ తరగతి చదువుతున్నప్పుడే కెమెరా ముందుకు వచ్చారు. దివంగత నటి సౌందర్యతో కలిసి ఒక గ్యాస్ ప్రకటన (రాక్సన్ గ్యాస్)లో నటించే అవకాశం ఆమెకు లభించింది.

అప్పట్లో బొద్దుగా, తెల్లగా ఉన్న నందినిని చూసి సౌందర్య గారు స్వయంగా తన పక్కన నటించడానికి ఎంపిక చేసుకున్నారట. ఆ యాడ్ టీవీల్లో రావడం, పోస్టర్లు వెలియడంతో స్కూల్లో నందిని రాయ్‌ని అందరూ 'సౌందర్య కూతురు' అని పిలిచేవారట. ఆ గుర్తింపు తనకు ఎంతో గర్వంగా ఉండేదని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు.

నటి కావాలనే ఆలోచన వెనుక ఒక సరదా కారణం ఉందని నందిని తెలిపారు. సౌందర్య గారు షూటింగ్‌కు వచ్చినప్పుడు ఆమెకు స్వీట్ బాక్స్‌లు, చీరలు వంటివి గిఫ్ట్‌లుగా రావడం చూసి.. "హీరోయిన్ అయితే అన్నీ ఫ్రీగా వస్తాయి" అని చిన్నతనంలో అమాయకంగా అనుకున్నారట. అప్పటి నుంచే నటి కావాలని ఫిక్స్ అయిపోయినట్లు ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.

ఇప్పుడు సెల్ఫీల యుగం నడుస్తోంది కానీ, ఒకప్పుడు ఆటోగ్రాఫ్‌ల కాలం ఉండేది. నందిని రాయ్ కూడా మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుల నుంచి ఆటోగ్రాఫ్‌లు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. 

ఇటీవల అమలాపురంలో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు పిల్లలు తన దగ్గరకు వచ్చి ఆటోగ్రాఫ్ అడగడం తన స్కూల్ రోజులను గుర్తు చేసిందని ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యారు.

బిగ్ బాస్ షో ద్వారా మరింత పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న నందిని రాయ్, ప్రస్తుతం అటు సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా, ఇటు వెబ్ సిరీస్‌లలో సహాయక నటిగా రాణిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో తన హాట్ ఫోటోషూట్లతో ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్‌లో ఉంటారు.

