Soundarya Net Worth: సౌందర్య చనిపోయేటప్పుడు ఆమె దగ్గర ఉన్న ఆస్తి ఎంతో తెలుసా.. చివరికి అది ఎవరికి దక్కిందంటే..!

Soundarya Assets
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ సౌందర్య. ఎన్నో వందల సినిమాలు నటించి ఎంతోమంది.. అభిమానులను సొంతం చేసుకుంది ఈ హీరోయిన్. అయితే హఠాత్తుగా తనకు 31 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే మరణించారు. ఈ క్రమంలో ఈమె ఆస్తులు వివరాల గురించి ఎన్నో వార్తలు వరద..
ఎన్నో సినిమాలలో నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ సౌందర్య. ముఖ్యంగా.. ఎక్స్పోజింగ్ కి చాలా దూరం ఉంటూ ఎంతో హాంలీగా కనిపించి ఫామిలీ ఆడియన్స్ లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది.
అంతేకాకుండా సౌందర్య పాలిటిక్స్ లో కూడా కొద్దిరోజులు ఆక్టివ్ గా ఉండింది. అయితే ఈమె కేవలం 31 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఫ్లైట్ ఆక్సిడెంట్ వల్ల మరణించింది.
ఆమె మరణించి ఎన్నో సంవత్సరాలు అవుతూ ఉన్న ఇంకా తెలుగు ప్రేక్షకుల మధ్యలో అలానే ఉండడం గమనర్హం. ఈ క్రమంలో తాజాగా సౌందర్య చనిపోయినప్పుడు ఆస్తుల వివరాలు ఏమిటి అనే వార్త వైరల్ అవుతుంది.
సౌందర్య చనిపోయేటప్పుడు ఏకంగా ఆమెకు 100 కోట్ల ఆస్తి ఉంది అని సమాచారం. ఈ డబ్బులు సినిమాలతో పాటు ఆమె ఎక్కువగా తన సోదరుడు సహాయంతో రియల్ ఎస్టేట్స్ వైపు పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా.. వచ్చాయి అని అప్పట్లో వార్త వినిపించింది.
ఇక సౌందర్య మరణాంతరం ఆమె సోదరుడి భార్య అప్పట్లో ఆస్తుల గురించి కోర్టుకు ఎక్కదం సంచలనం సృష్టించింది. మరోపక్క సౌందర్య భర్త రఘు అలానే సౌందర్య తల్లి ఈ ఆస్తులు దక్కించడానికి ప్రయత్నించుకున్నారు. అయితే సౌందర్య అంతకుముందే తన ఆస్తి వీలునామా రాసిందని.. అది కొంతమంది దాచి పెట్టాడు అన్న టాక్ కూడా ఇప్పటికీ ఉంది. ఇక కోర్టు 2013లో ఇరు వర్గాల ఒక నిర్ణయానికి రావాలి అని తీర్పు ఇవ్వగా.. ఇప్పటికే కొన్ని స్థలాల పైన గొడవ జరుగుతుంది అన్నట్టే వినికిడి.