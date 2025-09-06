Soundarya: ఆ హీరో పేరు చెప్పగానే సినిమా చెయ్యను అని చెప్పేసిన సౌందర్య..!

Soundarya Rejected Movie: సౌందర్య సౌత్ ఇండియాలో తనకంటూ ఎంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్. ఇప్పటికీ కూడా ఆమెకు ఎంతోమంది అభిమానులు ఉన్నారు. ఎక్స్పోజింగ్ కి ఆమడ దూరం ముందు సినిమా కథలను నమ్మి మాత్రమే ముందుకు సాగిన ఈ హీరోయిన్ ... ఒక హీరో పేరు చెప్పగానే సినిమా చేయను అని చెప్పేసిందంట..
సౌందర్య సినిమా అనగానే అప్పట్లో ఒక రకమైన క్రేజ్ ఉండేది. ముఖ్యంగా సౌందర్య అన్నిటికన్నా కూడా సినిమా కథకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అని అభిప్రాయం కూడా ఎంతోమందిలో ఉంది.
అయితే అలాంటి సౌందర్య సినిమా కథ నచ్చిన కానీ.. ఒక హీరో పేరు చెప్పగానే ఆ సినిమా మాత్రం చెయ్యను అని చెప్పేసిందంట. ఇక ఈ విషయాన్ని ఆ చిత్ర దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి ఈమధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో తెలియజేశారు.
ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఆలీ హీరోగా వచ్చిన యమలీల చిత్రంలో సౌందర్యాన్ని అడగగా కథ కూడా విన్నాక ఆలీ హీరో అని చెప్పిన వెంటనే సినిమా చెయ్యను అని చెప్పిందని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే అప్పటికి సినిమా షూటింగ్ మొదలపడానికి 15 రోజులు మాత్రమే ఉండిందని.. ఇక అప్పుడు ఆయన సౌందర్యాన్ని ఎందుకు సినిమా చేయనంటున్నావు అని అడిగారని తెలిపారు.
ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తూ సౌందర్య.. తను ఆలీతో సినిమా చేస్తున్నాను అని చెప్పితే స్టార్ హీరోలు అందరూ.. కొంచెం హేసిటేట్ చేశారు అని చెప్పుకొచ్చిందంట. వెంటనే ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి నువ్వు కూడా నీ ఫ్యూచర్ చూసుకోవాలి కాబట్టి వద్దులే అమ్మ అని చెప్పి.. ఇంద్రజానే హీరోయిన్గా తీసుకున్నారంట.
మొత్తం పైన ఇలా కథ నచ్చి కూడా హీరో పేరు విన్న తర్వాత సౌందర్య ఈ సినిమా చేయకపోవడం.. ఇక అదే విషయాన్ని దర్శకుడు చెప్పడం ప్రస్తుతం వైరల్ గా మారింది.