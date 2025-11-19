Sridevi: శ్రీదేవి సరసన హీరో ఆఫర్ ను రిజెక్ట్ చేసిన సౌత్ బిగ్గెస్ట్ స్టార్.. ఇంతకీ ఎవరో తెలుసా..!

Sridevi offer reject south star Hero: శ్రీదేవి 80, 90లలో తెలుగు సహా హిందీ వరకు ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో అన్ని భాషల్లో అలరించిన కథానాయిక మరోకరు లేరేమో. ఆమె సరసన నటించడాన్ని స్టార్ హీరోలు ప్రమోషన్ గా భావించేవారు. ఆమె సరసన నటిస్తే చాలనుకునే హీరోలున్నారు. అలాంటి శ్రీదేవి సరసన హీరో ఆఫర్ వచ్చిన ఈ సౌత్ హీరో మాత్రం వద్దని సున్నితంగా తిరస్కరించాడట.
Sridevi offer reject south star Hero: శ్రీదేవి తెలుగులో అలనాటి ఎన్టీఆర్ నుంచి కృష్ణ,శోభన్ బాబు, చిరంజీవి, నాగార్జున, వెంకటేష్ వంటి మూడు తరాల హీరోల సరసన నటించింది. తమిళంలో రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్ వంటి స్టార్ హీరోల సరసన నటించి మెప్పించింది.
హిందీలో ధర్మేంద్ర, జితేంద్ర, అమితాబ్ వంటి హీరోలతో పాటు ఆ తర్వాత మిథున్, అనిల్ కపూర్, జాకీఫ్రాఫ్, సన్ని డియోల్ నుంచి ఆ తర్వాత తరం హీరోలైన షారుఖ్, అక్షయ్ వంటి హీరోల సరసన నటించి మెప్పించిన ఘనత అతిలోకసుందరికే దక్కుతుంది.
శ్రీదేవి చిత్ర పరిశ్రమలోని చాలా మంది స్టార్ నటులతో నటించినప్పటికీ, ఆమె బాలకృష్ణ సరసన హీరోయిన్ గా సినిమా చేయలేదు. చిత్ర పరిశ్రమలో, స్టార్ హీరోలు మరియు స్టార్ హీరోయిన్ల కలయికలో చాలా సూపర్ డూపర్ హిట్ చిత్రాలు వచ్చాయి. బాలయ్య శ్రీదేవి కాంబోలో సినిమా కోసం అభిమానులు ఎదురు చూసిన ఎందుకో వర్కౌట్ కాలేదు. తండ్రి ఎన్టీఆర్ తో చేసిన కుమారుడు బాలయ్యతో శ్రీదేవి కాంబో వర్కౌట్ కాలేదు.
అప్పట్లో జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి తర్వాత వీళ్ల కాంబినేసన్ సెట్ కావాల్సింది. కానీ ఎందుకో వర్కౌట్ కాలేదు. అటు బాలయ్యకు శ్రీదేవితో ఓ సినిమా చేయాలని ఉండేది. మరోవైపు శ్రీదేవి కూడా బాలకృష్ణతో ఓ సినిమా చేయాలని చివరి వరకు ప్రయత్నం చేసినా.. అది వర్కౌట్ కాలేదు.
చాలా మంది దర్శకులు, నిర్మాతలు బాలకృష్ణ, శ్రీదేవి కాంబినేషన్ లో సినిమా చేయాలని ప్రయత్నించినా అది వర్కౌట్ కాలేదు. కానీ వీళ్లిద్దరు కలిసి ‘రౌడీ రాముడు కొంటె కృష్ణుడు’, ‘అనురాగ దేవత’ సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. ఈ చిత్రంలో శ్రీదేవి ఎన్టీఆర్ సరసన కథానాయికగా నటించింది. హీరో, హీరోయిన్ గా మాత్రం వీళ్ల కాంబోలో సినిమా మాత్రం ఒక్క చిత్రము రాలేకపోవడం విచిత్రమనే చెప్పాలి.