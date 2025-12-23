English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sankranti special trains: సంక్రాంతి వేళ రైల్వేశాఖ మరో సంచలనం.. ఈ 16 రైళ్లలో హైటేక్ సిటీ నుంచి ఎక్కొచ్చు.. డిటెయిల్స్..

Sankranti special trains: సంక్రాంతి వేళ రైల్వేశాఖ మరో సంచలనం.. ఈ 16 రైళ్లలో హైటేక్ సిటీ నుంచి ఎక్కొచ్చు.. డిటెయిల్స్..


SCR Sankranti trains for sankranti festival: ముఖ్యంగా జనవరి 7  నుంచి జనవరి 20వ తేదీ వరకు సంక్రాంతి పండగ వేళ తమ గ్రామాలకు వెళ్లాలనుకునేవారు హైటెక్ సిటీ నుంచి ఏకంగా 16 రైళ్లు ఆగుతాయని సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే కీలక ప్రకటన చేసింది.
ప్రస్తుతం దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన సంక్రాంతి పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో సంక్రాంతి పండగను ఎంతో గొప్పగా జరుపుకుంటారు. దీన్ని అక్కడి వారు పెద్ద పండగ అని పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి పండగ నేపథ్యంలో కోళ్లపందాలు, పతంగీలను ఎగరవేస్తారు. కొత్త అల్లుళ్లకు వందల రకాల వంటకాలు చేసి తిన్పిస్తారు.

ఈ క్రమంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి తమ గ్రామాలకు వెళ్లాలనుకునే వారు  ఇప్పటికే రైళ్లు, బస్సుల్లో రిజర్వేషన్లు చేసుకున్నారు. ఇప్పటికే రైల్వేశాఖ మొత్తంగా 124 ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతుందని అవసరమైతే 600 ప్రత్యేక రైళ్లనునడపటానికి సిద్దంగా ఉన్నామని తెలిపింది. సంక్రాంతికి ప్రజలువారి సొంతూర్లకు వెళ్లేందుకు వివిధ మార్గాల రైళ్లను  నడిపిస్తుంది. 

మరోవైపు ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు సికింద్రాబాద్, నాంపల్లి, కాచిగూడ, చర్లపల్లి, లింగంపల్లి స్టేషన్ల నుంచి బయలుదేరతాయని తెలిపారు. సంక్రాంతి పండుగకు ఇంకా  సమయం ఉన్నప్పటికీ.. ముందస్తు బుకింగ్‌ల వల్ల ఇప్పటికే ప్రకటించిన రైళ్లలో రిజర్వేషన్లు వేగంగా నిండిపోయాయి. 

అయితే.. జంట నగరాల నుంచి తమ సొంతూర్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే శాఖ మరో భారీ శుభవార్త చెప్పింది. ఇక మీదట రైలు కోసం ఇతర స్టాప్ లకు వెళ్లకుండా హైటెక్ సిటీలో  ఏకంగా 16 రైళ్లు జనవరి 7 నుంచి 20 వరకు ఆగుతాయని రైల్వే శాఖ ప్రకటించింది.

ఈ 16 రైళ్లకు హైటెక్ సిటీ నుంచి తాత్కలిక స్టాపేజీని  సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే కల్పించింది.  ఈ రైళ్లలో ప్రయాణించాలనుకునే ప్రయాణికులు హైటెక్ సిటీ నుంచి ఎక్కొచ్చన్నమాట. మచిలీ పట్నం - బీదర్, నర్సపూర్ - లింగం పల్లి, కాకినాడ పోర్ట్ - లింగం పల్లి,  లింగంపల్లి- విశాఖ పట్నంకు వెళ్లే రైళ్లు ఆగుతాయి.

ఇంకా.. కాకినాడ టౌన్ - లింగం పల్లి,  సాయి నగర్ షిర్డి- మచిలీపట్నం, సాయినగర్ షిర్డీ- కాకినాడ పోర్ట్, విశాఖ పట్నం- ఎల్ టీ టీ ముంబై,  మచిలీ పట్నం -సాయినగర్ షిర్డీ, కాకినాడ పోర్ట్- సాయినగర్ షిర్డీ, లింగం పల్లి- కాకినాడ టౌన్, విశాఖ పట్నం- లింగం పల్లి, ఎల్ టీటీ ముంబై- విశాక పట్నం,లింగం పల్లి- కాకినాడ పోర్ట్, లింగం పల్లి - నర్సపూర్, బీదర్-మచిలీపట్నం రైళ్లు హైటెక్ సిటీ నుంచి ఆగి తమ గమ్యస్థానాలకు వెళ్లనున్నాయి. 

sankranti Special Trains sankranti festival SCR Sankranti trains Indian Railways Secunderabad Srikakulam train ap sankranti festival sounth central railway Hyderabad hightech city Sankranti festival trains Hyderabad village special trains south central railways

