English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Railway Jobs 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. టెన్త్, ఇంటర్ అర్హతతో రైల్వేలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!

South Central Railway Notification: టెన్త్, ఇంటర్ చదివి ఇంట్లో ఖాళీగానే ఉంటున్నారా..? అయితే ఈ అద్భుతమైన అవకాశం మీ కోసమే. దక్షిణమధ్య రైల్వే స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కోటాలో గ్రూప్–సి, గ్రూప్–డి పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఆసక్తి, అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్ ద్వారా అప్లై చేయవచ్చు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
 
1 /5

దక్షిణ మధ్య రైల్వే స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ కోటాలో గ్రూప్-సి, గ్రూప్-డి పోస్టుల కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మొత్తం 12 పోస్టులు ఉన్నాయి. వీటిలో గ్రూప్-సి కింద 2, గ్రూప్-డి కింద 10 పోస్టులు ఉన్నాయి. 

2 /5

ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌లో అప్లయ్ చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తులు ఇప్పటికే సెప్టెంబర్ 20 నుంచి ప్రారంభం కాగా.. చివరి తేదీ అక్టోబర్ 19 వరకు ఉంది.   

3 /5

గ్రూప్-సి పోస్టులకు 12వ తరగతి లేదా ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఉండాలి. గ్రూప్-డి పోస్టులకు 10వ తరగతి లేదా ఐటీఐ లేదా ఎన్‌ఏసీ ఉత్తీర్ణత అవసరం. గరిష్ఠ వయసు 33 సంవత్సరాలు. కొన్ని వర్గాలకు వయసులో సడలింపు ఉంటుంది. 

4 /5

దరఖాస్తు రుసుము ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, పీడబ్ల్యూడీ, మైనార్టీలు, ఈబీసీ వారికి 250 రూపాయలు కాగా.. ఇతరులకు 500 రూపాయలు ఉంది.   

5 /5

రాత పరీక్ష, స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ క్వాలిఫికేషన్ అసెస్​మెంట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. మరిన్ని వివరాలకు iroams.com వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు.

South Central Railway Recruitment South central railway South Central Railway Notification railway jobs Railway Jobs 2025 South Central Railway Notification 2025 Indian Railway Jobs Latest Jobs Latest Jobs 2025

Next Gallery

Katrina Kaif: జాక్‌పాట్‌ కొట్టిన &#039;ఛావా&#039; హీరో.. గర్భం దాల్చిన స్టార్ హీరోయిన్ కత్రినా కైఫ్‌