South Central: రేపటి నుంచి తిరుపతి ప్రయాణం ఈజీ.. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే స్పెషల్‌ ట్రైన్స్‌ స్టార్ట్‌..!

South Central Railways Special Trains: దక్షిణ మధ్య రైల్వే బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. తిరుపతి వెళ్లే రైల్వే ప్రయాణికులకు ఇది భారీ గుడ్ న్యూస్. ప్రత్యేక రైలు రేపటి నుంచి అందుబాటులో ఉండనుంది. ఇది వన్‌ వే స్పెషల్ ట్రైన్స్ ప్రధానంగా తిరుపతి నుంచి సికింద్రాబాద్, మచిలీపట్నం నుంచి కాచిగూడ వరకు ప్రయాణించే రైళ్లు. 2026 జనవరి 26వ తేదీ నుంచి ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ఈ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

 తిరుపతి వెళ్లే ప్రయాణికులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే. ప్రత్యేక రైలును రేపటి నుంచి ప్రారంభించనుంది. 2026 జనవరి 26వ తేదీ నుంచి తిరుపతి నుంచి సికింద్రాబాద్, మచిలీపట్నం నుంచి కాచిగూడకు ప్రత్యేక రైళ్లు నడవనున్నాయి.  

2 /6

ప్రధానంగా ఇవి వన్‌ వే ట్రైన్స్ తిరుపతికి వెళ్లే ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రత్యేక రైలు పరిచయం చేసింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే. దీంతో రేపటి నుంచి తిరుపతి వెళ్లే శ్రీవారి భక్తులకు ప్రయాణం మరింత సులభతరం కానుంది.  

3 /6

 తిరుపతి నుంచి సికింద్రాబాద్‌కు వెళ్లే రైల్వే సోమవారం రోజున తిరుపతి నుంచి 07505 రాత్రి 9: 10 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 10:30కు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది.  

4 /6

 ఇక మచిలీపట్నం నుంచి బయలుదేరే రైలు నెంబర్ 07506 కాచిగూడకు వెళ్తుంది. ఇది సోమవారం రాత్రి 9:15 గంటలకు ప్రారంభమై ఆ మరుసటి రోజు ఉదయం 9:30 గంటలకు చేరుకుంటుంది.  

5 /6

ఇక తిరుపతి నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్లే ఈ ప్రత్యేక రైలు కేవలం వన్‌ వే రైలు. ఇది రేణిగుంట, రాజంపేట, కడప, ఎర్రగుంట్ల, గూటి, గుంతకల్, ఆదోని, రాయచూర్, సేడం, తాండూర్, వికారాబాద్, లింగంపల్లి, బేగంపేట్ స్టేషన్లో ఆగుతూ వెళ్తుంది. ఇందులో స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి.  

6 /6

 ఇక మచిలీపట్నం నుంచి కాచిగూడ వెళ్లే వన్వే ట్రైన్ 07506 గుడివాడ, విజయవాడ, గుంటూరు, మిర్యాలగూడ, నల్గొండ, పగిడిపల్లి, చర్లపల్లి, మల్కాజిగిరి స్టేషన్లో ఆగుతూ వెళ్తుంది. ఇందులో జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.  

