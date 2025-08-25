Big Festive Boost: రైల్వే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పారు. దసరా, దీపావళికి సొంత ఊర్లకు వెళ్లే వారి కోసం.. 22 స్పెషల్ ట్రైన్స్ని అదనంగా నడపనున్నారు. దీనిపై ప్రయాణికులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే.. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు ఏ ఏ రూట్లలో వెళ్లనున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రాబోయే పండుగల దృష్ట్యా దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా దేశమంతా ఘనంగా జరుపుకునే దసరా, దీపావళి, చత్ పండుగల సమయంలో.. పట్టణాల నుండి తమ సొంత గ్రామాలకు వెళ్లే వారి కోసం 22 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనుంది.
సెప్టెంబర్ 4 నుంచి 25వ తేదీ వరకు ఈ 22 ప్రత్యేక రైళ్లు నడుస్తాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో శ్రీధర్ తెలిపారు. ప్రయాణికులు దీనిని వినియోగించుకోవాలని.. ఇప్పటినుండే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలన్నారు.
సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ నుంచి 25వ తేదీ వరకు సికింద్రాబాద్ నుండి తిరుపతి మధ్య నాలుగు సర్వీసులు.. సెప్టెంబర్ 5 నుండి 26వ తేదీ వరకు తిరుపతి నుండి సికింద్రాబాద్ మధ్య నాలుగు సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
సెప్టెంబర్ 4 నుంచి 25వ తేదీ వరకు కాచిగూడ నుండి నాగర్సోల్ మధ్య నాలుగు సర్వీసులు.. సెప్టెంబర్ 5 నుండి 26వ తేదీ వరకు నాగర్ సోల్ నుంచి కాచిగూడ మధ్య నాలుగు సర్వీసులు నడుస్తాయని చెప్పారు.
సెప్టెంబర్ 19 నుంచి అక్టోబర్ 3వ తేదీ వరకు సంత్రాగ్జి నుండి చర్లపల్లి మధ్య మూడు సర్వీసులు.. సెప్టెంబర్ 20 నుండి అక్టోబర్ 4వ తేదీ వరకు చర్లపల్లి నుండి సంత్రాగ్జి మధ్య మూడు సర్వీసులు ఉంటాయని రైల్వే అధికారులు చెప్పారు. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లతో పండుగ సమయంలో ప్రయాణం సులభం అవుతుందని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.