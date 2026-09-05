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తిరుపతి వెళ్లే వారికి గుడ్ న్యూస్.. మచిలీపట్నం-తిరుచానూర్ ప్రత్యేక రైళ్ల సర్వీసులు ప్రారంభం!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 05, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:03 AM IST

Indian Railways Good News: భారతీయ రైల్వే సుదూర ప్రాంతాలను తక్కువ సమయంలోనే అనుసంధానిస్తూ అద్భుతమైన సేవలను అందిస్తోంది. రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక రైళ్లు లేని సందర్భంలో, రెగ్యులర్ రైళ్ల ప్రయాణంతోనే అవసరాలను తీరుస్తుంటుంది. తాజాగా సెప్టెంబర్ నెలలో సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే ఒక శుభవార్తను అందించింది; మచిలీపట్నం నుండి తిరుచానూరు వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం ప్రత్యేక రైలును ప్రకటించింది. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇవే:
 

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భారతీయ రైల్వే

భారతీయ రైల్వే మచిలీపట్నం, తిరుచానూరు మధ్య బై వీక్లీ స్పెషల్ ట్రైన్లను ప్రకటించింది. రైలు నంబర్ 07440 మచిలీపట్నం నుండి తిరుచానూరుకు వెళ్లే ప్రత్యేక రైలు ప్రతి శుక్రవారం, శనివారాలు నడుస్తుంది.  

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మచిలీపట్నం, తిరుచానూరు మధ్య బై వీక్లీ స్పెషల్

సెప్టెంబర్ 11, 12, 18, 19 తేదీలలో ఈ రైలు మచిలీపట్నం నుండి సాయంత్రం 4:55 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. అలాగే, తిరుచానూరు నుండి మచిలీపట్నంకు రైలు నంబర్ 07439 తో ప్రత్యేక రైలును ప్రకటించారు.   

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తిరుపతి ప్రత్యేక రైళ్లు

ఇది ప్రతి శని, ఆదివారాల్లో ప్రయాణిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 12, 13, 19, 20 తేదీలలో ఈ రైలు తిరుచానూరు నుండి ఉదయం 3:30 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఇది గుడివాడ, విజయవాడ, తెనాలి, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు మీదుగా రేణిగుంట వరకు వెళ్తుంది.   

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మచిలీపట్నం నుండి తిరుపతి ట్రైన్స్

మీరు కూడా ఈ రైలులో ప్రయాణించాలనుకుంటే ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తిరుపతి వెళ్లే శ్రీవారి భక్తులకు ఇది ఒక గొప్ప వార్త. ఈ ప్రత్యేక రైలు ఏర్పాటు వల్ల రేణిగుంట వరకు ప్రయాణించడం సులభతరం కావడమే కాకుండా, తిరుపతికి వెళ్లేందుకు అదనపు సదుపాయం లభిస్తుంది.  

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సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే స్పెషల్ ట్రెయిన్స్

ఈ రైలులో ఫస్ట్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసీ (2 టైర్), సెకండ్ ఏసీ (3 టైర్), 9 స్లీపర్ క్లాసులు , నాలుగు జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. శుక్ర, శనివారాలను కలిపి మచిలీపట్నం నుండి తిరుచానూరుకు మొత్తం నాలుగు ట్రిప్స్‌, అలాగే తిరుచానూరు నుండి మచిలీపట్నానికి కూడా నాలుగు ట్రిప్పులు నడుస్తాయి.

TAGS:
machilipatnam to tiruchanur special trains
South Coast Railway special trains
indian railways tirupati special trains

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