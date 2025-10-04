English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actress Love Life: రష్మిక లాగా సెలబ్రిటీలతో సీక్రెట్ లవ్ చేస్తున్న 6 హీరోయిన్లు వీళ్లే?

South Heroine Love Story: హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక త్వరలోనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కనున్నారు. వీరిద్దరూ రహస్యంగా ప్రేమించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో సినీ ఇండస్ట్రీలో సీక్రెట్ లవ్ చేస్తున్న హీరోయిన్ల విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 

కొంతమంది స్టార్ హీరోయిన్లు తమ సంబంధాన్ని, తమ ప్రేమ జీవితాన్ని కూడా పెళ్లి వరకు గోప్యంగా ఉంచుతారు. ఇటీవల నటి రష్మిక, విజయ్ దేవరకొండ రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారని చెబుతున్నారు. ఆమెలాగే, మరికొందరు నటీమణులు తమ అఫైర్స్‌ను గోప్యంగా ఉంచారు.
1 /7

నటి రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ డేటింగ్ చేస్తున్నారని చాలా కాలంగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. వీరిద్దరూ తమ ఇంట్లో రహస్యంగా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారని, వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో వివాహం చేసుకోబోతున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆమెలాగే, మరికొందరు నటీమణులు తమ సంబంధాన్ని రహస్యంగా ఉంచారు.  

2 /7

కొన్ని నెలల క్రితం అనుపమ, ధ్రువ్ విక్రమ్ ముద్దు పెట్టుకుంటున్న స్పాటిఫై ప్లేజాబితా ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అయింది. తరువాత ఆ ప్లేజాబితాను తొలగించారు. ఇప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి 'బైసన్' చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. వారి రిలేషన్ గురించి అధికారిక సమాచారం విడుదల కాకపోవడం గమనించదగ్గ విషయం.  

3 /7

మృణాల్ ఠాగూర్, ధనుష్ ఒక పార్టీలో కలుసుకుని చాటింగ్ ప్రారంభించారట. ఇది ప్రేమ పుకార్లకు దారితీసింది. అంతే కాదు, మృణాల్ ఠాగూర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ధనుష్ సోదరీమణులను కూడా అనుసరిస్తుంది. దీనితో వారు తమ సంబంధాన్ని గోప్యంగా ఉంచుతున్నారా అనే సందేహం అభిమానులలో తలెత్తింది.  

4 /7

నటి, దివంగత శ్రీదేవి కుమార్తె జాన్వీ కపూర్ శిఖర్ బహారియాతో ప్రేమలో ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. వారు తమ సంబంధం గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడలేదు.  

5 /7

నాగ చైతన్యతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత ఒంటరిగా ఉన్న సమంత, ఇప్పుడు స్క్రీన్ రైటర్, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుతో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇద్దరూ సెలవుల్లో విహారయాత్రకు వెళ్లడం సహా ఇరువురు కలిసి జిమ్‌లో తిరుగుతున్నట్లు కనిపించారు. కానీ వారి సంబంధం గురించి ఇంకా స్పష్టత లేదు.  

6 /7

'ఈశ్వరన్' సహా కొన్ని తమిళ చిత్రాల్లో మాత్రమే నటించిన నిధి అగర్వాల్, ఒక తమిళ నటుడిని ప్రేమిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. అయితే, ఆమె ఈ విషయాన్ని ఎక్కడా ధృవీకరించలేదు.  

7 /7

కొన్ని నెలల క్రితం నిశ్చితార్థపు ఉంగరంతో ఉన్న ఫోటోను పోస్ట్ చేసిన నటి సునైనా, దుబాయ్‌కు చెందిన ఇంటర్నెట్ సెలబ్రిటీ ఖలీద్ అల్ అమెరితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు పుకార్లు వచ్చాయి. అయితే, దీనికి సంబంధించి ఆమె వైపు నుండి ఎటువంటి ప్రకటన వెలువడకపోవడం గమనార్హం.  

South actress Rashmika Mandanna South Heroine Love Story samantha Sunaina Mrunal Thakur Niddhi Agarwal Janhvi Kapoor Anupama Parameswaran

Next Gallery

Rashmika Mandanna Engagement: రష్మికకు ఇది ఎన్నో ఎంగేజ్ మెంటో తెలుసా..