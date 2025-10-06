English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

South Heroins Educational Qualifications: సమంత టూ రష్మిక వయా శ్రీలీల మన హీరోయిన్స్ ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..

South Heroins Educational Qualifications: చదవులకు సినిమాల్లో రాణించడానికి పెద్ద సంబంధమే లేదు. అయితే స్టార్ కావడానికి నటనతో పాటు కాస్త లక్ కూడా కలిసి రావాలి. ఇక సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో కొంత మంది చదవుతో పాటు సినీ ఇండస్ట్రీలో కథానాయికలుగా రాణిస్తున్నారు. ఇంతకీ టాప్ కథానాయికలుగా రాణిస్తున్న హీరోయిన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ విషయానికొస్తే.. 
1 /12

రష్మిక మందన్న.. రష్మిక మందన్న.. ప్రస్తుతం ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటుతున్న అసలు సిసలు కథానాయిక అని చెప్పాలి. ఈమె  సైకాలజీలో డిగ్రీ చదివి సినిమాల్లోకి రంగ ప్రవేశం చేసింది. 

2 /12

శ్రీలీల.. టాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయికగా దూసుకుపోతున్న శ్రీలీల డాక్టర్ పూర్తి చేయబోతుంది. త్వరలో డాక్టర్ గా పట్టా అందుకోబోతుంది. 

3 /12

సమంత.. ఈ చెన్నై చంద్రం  మద్రాసులోని స్టెల్లా మేరీ కాలేజిలో కామర్స్ లో డిగ్రీ పూర్తి చేసింది సమంత. ప్రస్తుతం కెరీర్ పరంగా తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతుంది.     

4 /12

పూజా హెగ్డే.. కన్నడ కస్తూరి పూజా హెగ్డే కర్ణాటకలో  MMK కాలేజీలో M.Com చేసింది. రీసెంట్ గా ‘కూలీ’ సినిమాలో ఐటెం పాటలో మెరిచింది. త్వరలో విజయ్ హీరోగా నటిస్తూన్న ‘జననాయగన్’ చిత్రంతో పలకరించబోతుంది. 

5 /12

సాయి పల్లవి.. తెలుగులో ‘ఫిదా’ చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించింది సాయి పల్లవి.  TBILES స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ నుంచి MBBS పూర్తి చేసింది. డాక్టర్ పట్టా పుచ్చుకున్నా.. యాక్టింగ్ పై  ఇంట్రెస్ట్ తో యాక్ట్రెస్ గా మారింది. 

6 /12

నయనతార.. సౌత్ లేడీ సూపర్ స్టార్ గా అభిమానులతో పిలిపించుకునే నయనతార.. చదవు మొత్తం ఉత్తరాదిలో  జరిగింది. హీరోయిన్ కెరీర్ స్టార్ట్ కాకముందే మార్దోమా కాలేజ్ లో బీఏ డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. 

7 /12

త్రిష.. త్రిష తెలుగు, తమిళంలో అగ్ర హీరోయిన్ గా సత్తా చాటింది. ఈమె చెన్నైలోని ఉమెన్స్ కళాశాలలో డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. 

8 /12

కీర్తి సురేశ్.. కీర్తి సురేశ్ కేంద్రీయ విద్యాలయలో ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్  పూర్తి చేసుకుంది. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ లో డిగ్రీ చదివింది.     

9 /12

అనుష్క శెట్టి.. అనుష్క శెట్టి బెంగళూరులోని కార్మెల్ కాలేజిలో కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ లో మాస్టర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసింది.ప్రస్తుతం సినిమాల పరంగా ఆచితూచి సినిమాలు చేస్తోంది.    

10 /12

మీనాక్షి చౌదరి.. మీనాక్షి చౌదరి పంజాబ్‌లోని డేరా బస్సీ డెంటల్ కాలేజీలో డెంటల్ సర్జరీ చేసి డాక్టర్ అయింది. ప్రస్తుతం తెలుగులో అగ్ర హీరోయిన్ గా సత్తా చాటుతుంది.  

11 /12

కాజల్ అగర్వాల్.. కాజల్ అగర్వాల్ ముంబాయిలోని కేసీ కాలేజిలో  మాస్‌ మీడియా కమ్యూనికేషన్‌లో మార్కెటింగ్‌ లో డిగ్రీ పట్టా అందుకుంది.  

12 /12

తమన్నా.. తమన్నా ముంబైలో మానెక్ జీ కూపర్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ పాఠశాలల్లో చదివింది. ఆర్ట్స్ లో డిగ్రీ పట్టా అందుకుంది.

tollywood heroines education qualifications samantha Sai Pallavi Rashmika Mandanna Sreeleela

Next Gallery

OG Box Office Collections: దాదాపు పన్నెండేళ్ల తర్వాత ‘ఓజీ’తో పవన్ కళ్యాణ్ ఖాతాలో అరుదైన రికార్డు..