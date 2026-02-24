South Actors Who Tied Knot With Co-stars: స్టార్ యాక్టర్స్ విజయ్ దేవరకొండ రష్మికల పెళ్లి ఉదయ్పూర్ వేధికగా ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ జరగనుంది. ఇప్పటికే వీరి పెళ్లికి సంబంధించిన వేడుకలు కూడా గ్రాండ్గా మొదలయ్యాయి. ఇక విజయ్ రష్మికలు గీత గోవిందం, డియర్ కామ్రేడ్ వంటి చిత్రాల్లో కలిసి నటించారు. ఆ సమయంలోనే వీరు ప్రేమలు పడినట్లు పలు వార్త కథనాల్లో చూశాం. అయితే, విజయ్ రష్మికలు మాత్రమే కాదు ఈ సౌత్ స్టార్స్ కూడా సెట్స్లో ప్రేమలో పడి ఆ తర్వాత తమ కోస్టార్స్నే పెళ్లి చేసుకున్నారు.
టాలీవుడ్ సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ కూడా వంశి సినిమా 2000 షూటింగ్ సమయంలోనే ప్రేమలో పడ్డారు. సినిమా విడుదలైన తర్వాత 2005లో వీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం వీరికి గౌతమ్, సితార ఇద్దరు పిల్లలుఉన్నారు.
వరుణ్ తేజ్ లావణ్య త్రిపాఠి కూడా సెట్స్లో ప్రేమలో పడ్డారు. వీరిద్దరూ కలిసి మిస్టర్, అంతరిక్షం 9000 kmph సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. మొదట మంచి స్నేహితులు ఆ తర్వాత వీరు ప్రేమలో పడ్డార 2023లో ఈ జంట ఇటలీ వేధికగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి పెళ్లి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా నిలిచింది.
సౌత్ ఇండియన్ ఫెవరెట్ కపుల్స్లో జ్యోతిక సూర్య జంట కూడా. వీరిద్దరు కలిసి చాలా చిత్రల్లో కలిసి పనిచేశారు. 2006లో ఈ జంట ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి దియా, దేవ్ పిల్లలు ఉన్నారు. సూర్య జ్యోతికలు 2డీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా రన్ చేస్తున్నారు.
యశ్, రాధిక పండిత్ ఇద్దరు కలిసి మొదట టీవీ సీరియల్స్ నటించారు. ఆ తర్వాత మిస్టర్ అండ్ మిస్సెస్ రామాచారి సినిమాలో నటించారు. 2016లో వీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ఐరా, యాత్ర ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. యశ్ ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ అయ్యారు.
పుష్ప ఫేమ్ ప్రముఖ మలయాళం యాక్టర్ ఫాహద్ ఫాసిల్, నజ్రీయాలు కూడా బెంగళూరు డేస్ సినిమాలో నటించారు. ఆన్స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ పండి రియల్ లైఫ్లో కూడా ఈ జంట ప్రేమలో పడింది.వీరు 2014లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు స్వంతగా ప్రొడక్షన్ హౌస్ కూడా ఈ జంట స్టార్ట్ చేసింది.
సౌత్ ఇండియన్ స్టార్ కపుల్స్ జాబితాలో అజిత్ షాలినీలు కూడా ఉన్నారు. వీళ్లకు 1999 అమర్కలం సినిమా ద్వారా పరిచయం అయింది. ఆ తర్వాత ప్రేమలో పడి ఈ జంట 2000 సంవత్సరంలో ఒక్కటైంది. అనుష్క, అద్విక్ అని ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ జంట తమ పర్సనల్ లైఫ్ను పెద్దగా సోషల్ మీడియాలో పంచుకోరు.