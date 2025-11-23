English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Star Heroin: చిరు, బాలయ్య సరసన యాక్ట్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్.. తాగుడుకు బానిసై కెరీర్ నాశనం.. 50 ఏళ్ల వయసులో రెండో వివాహాం.. !

Star Heroin: ఆమె చిరంజీవి, బాలకృష్ణ సరసన నటించిన నేషనల్ అవార్డు గెలుచుకున్న నటి. వీరితో పాటు ఎంతో మంది  స్టార్ హీరోల సరసన నటించి కథానాయిక. అంతేకాదు తాగుడుకు బానిసై ఫిల్మ్  కెరీర్ ను సర్వ నాశనం చేసుకుంది. ఇంతకీ ఎవరా హీరోయిన్ అనే విషయానికొస్తే.. 
Star Heroin Personl Life controversy: ఊర్వశి.. ఆమె స్వస్థలం కేరళ. పేరుకు  మలయాళీ కుట్టి  అయినా.. కన్నడ, తెలుగు, తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోయిన్ గా సత్తా చాటింది. ముఖ్యంగా తమిళ, కన్నడ, మలయాళంలో స్టార్ హీరోయిన్ గా సత్తా చాటింది. 

ఊర్వశి.. తెలుగులో  చిరంజీవి కథానాయకుడిగా  నటించిన ‘రుస్తుం’ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అయింది.  ఆ తర్వాత బాలకృష్ణకు జోడిగా  ‘భలే తమ్ముడు’ చిత్రంలో నటించింది. ఆ తర్వాత తెలుగులో అడపాదడపా క్యారెక్టర్  ఆర్టిస్ట్ గా నటించింది. 

ముఖ్యంగా మలయాళం, కన్నడ ప్రేక్షకులు ఈమెను నెత్తిన పెట్టుకున్నారు. ఈమె ‘న్యూ ఢిల్లీ’ అనే హిందీ చిత్రంలో కూడా యాక్ట్ చేసింది.  అంతేకాదు 2006, 2025లో బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా నేషనల్ అవార్డులు ఈమెను వరించాయి. ఊర్వశి అసలు పేరు కవితా రెంజినీ. ఈమె స్వస్థలం కేరళలోని కొల్లాం. ముందుగా బాలనటిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి హీరోయిన్ గా సత్తా చాటింది.  

సుధీర్ఘ సినీ కెరీర్ లో ఈమె దాదాపు 700 చిత్రాల్లో హీరోయిన్ గా.. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా యాక్ట్ చేసింది. ఈమె దక్షిణాది స్టార్ హీరోలైన చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్, విష్ణువర్ధన్, అంబరీష్, రవిచంద్రన్, రమేష్ అరవింద్, మోహన్ లాల్, మమ్ముట్టి, డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ వంటి స్టార్ హీరోల సరసన నటించిన ట్రాక్ రికార్డు ఈమె సొంతం.  

కథానాయికగా రంగ ప్రవేశం చేసిన స్మాల్ స్పాన్ లో మంచి డిమాండ్ ఉన్న నటిగా పేరు తెచ్చుకుంది ఊర్వశి. వృత్తిగత జీవితంలో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ విజయాలను అందుకున్న ఈమె పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పీక్స్ లో ఉన్న సమయంలోనే తాగుడుకు బానిసైంది. అలా  కెరీర్ ను నాశనం చేసుకుంది. 

నటి ఊర్వశి 2000 యేడాదిలో  మనోజ్ కె జయన్‌ను ఫస్ట్ మ్యారేజ్  చేసుకుంది. అంతేకాదు అతనితో  ఈమె మ్యారేజ్ లైఫ్ అంత సాఫీగా సాగలేదు. మొదటి భర్త ఆమె ఎన్నో చిత్ర హింసలకు గురిచేసినట్టు పలు ఇంటర్వ్యూలలో చెప్పారు. ఆ తర్వాత అతనికి డైవోర్స్ ఇచ్చింది.ఈ దంపతులకు ఒక ఆడపిల్ల ఉంది. 

ఫస్ట్ హాస్పండ్ కు డైవోర్స్ తర్వాత ఇచ్చిన తర్వతా 44 యేళ్ల వయసులో 2016లో చెన్నైకు  చెందిన ఇండస్ట్రీలిస్ట్  శివప్రసాద్‌ను రెండో  మ్యారేజ్ చేసుకుంది. ఊర్వశి, శివప్రసాద్ దంపతులకు ఇహాన్ ప్రజాపతి అనే మగబిడ్డ ఉన్నారు. రెండో వివాహాం తర్వాత ఊర్వశి హ్యాపీ లైప్ ను లీడ్ చేస్తోంది. లావుగా ఉన్న.. తన ఆహార్యానికి తగ్గ పాత్రల్లో సినిమాల్లో రాణిస్తోంది ఊర్వశి. 

