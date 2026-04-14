Gold Scheme Returns: 302% రిటర్న్…గోల్డ్ బాండ్ స్కీమ్‌తో జాక్‌పాట్.. పెట్టుబడిదారులకు పండగ!

Gold Returns:భారతదేశంలో బంగారం పెట్టుబడులపై ఆసక్తి ఉన్న వారికి ఇటీవల ఒక మంచి వార్త వచ్చింది. Reserve Bank of India విడుదల చేసిన సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్ (SGB) స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి భారీ లాభాలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా 2019-20 సిరీస్-V గోల్డ్ బాండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఇప్పుడు దాదాపు 302% రిటర్న్ లభించింది.
ఈ గోల్డ్ బాండ్‌లు అంటే ఏమిటంటే, ఇవి ప్రభుత్వ భరోసాతో ఇచ్చే బాండ్లు. ఇవి బంగారానికి ప్రత్యామ్నాయం లాగా పనిచేస్తాయి. అంటే మీరు ఫిజికల్ గోల్డ్ కొనకుండా, ఈ బాండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇవి Reserve Bank of India ద్వారా భారత ప్రభుత్వం తరఫున జారీ చేయబడతాయి.  

2019లో ఈ SGB బాండ్లను ఒక్క గ్రాముకు రూ.3,738 ధరకు ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు 2026 ఏప్రిల్ 15న ముందస్తుగా రీడీమ్ చేసుకునే వారికి ఒక్క యూనిట్‌కు రూ.15,009 ధర నిర్ణయించారు. అంటే పెట్టుబడి చేసిన మొత్తంపై భారీ లాభం వచ్చింది.  

సరళంగా చెప్పాలంటే, ఎవరో ఒకరు 2019లో రూ.1 లక్ష పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే, ఇప్పుడు ఆ మొత్తానికి సుమారు రూ.4.02 లక్షలు విలువ వస్తుంది. ఇది కేవలం బాండ్ విలువ మాత్రమే. దీనికి అదనంగా ప్రతి సంవత్సరం 2.5% వడ్డీ కూడా ఇస్తారు. అంటే మొత్తం లాభం ఇంకా ఎక్కువే అవుతుంది.  

ఈ రీడెంప్షన్ ధరను నిర్ణయించే విధానం కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. గత మూడు రోజుల బంగారం ధరల సగటును తీసుకుని ఈ ధరను నిర్ణయిస్తారు. అంటే మార్కెట్ ధరలకు దగ్గరగా లాభం లభిస్తుంది.  

ఈ గోల్డ్ బాండ్లలో మరో మంచి విషయం ఏమిటంటే, భద్రత. ఫిజికల్ గోల్డ్‌లా దొంగతనం భయం ఉండదు. అలాగే నిల్వ ఖర్చులు కూడా ఉండవు. పైగా వడ్డీ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇది మంచి పెట్టుబడి మార్గంగా భావిస్తున్నారు.  

సావరిన్ గోల్డ్ బాండ్ స్కీమ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి ఈసారి భారీ లాభాలు వచ్చాయి. బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని అనుకునే వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా మారింది. భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి స్కీమ్స్‌పై దృష్టి పెట్టడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

