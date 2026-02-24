English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hyderabad: విద్యార్థులు ఇక నో టెన్షన్‌.. స్కూళ్లలోనే కుల, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాల కోసం ప్రత్యేక శిబిరాలు..!

Special Camps For Caste And Income Certificates At Schools: విద్యార్థులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌ ఇకపై కుల, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాల కోసం మీరు మీసేవా, ఇతర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదు. ఇకపై స్కూళ్లలోనే దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేక శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు కలెక్టర్‌ హరిచందన దాసరి ప్రకటించారు. దీనికి పలు పాఠశాలలను కూడా ఎంపిక చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
హైదరాబాద్‌ జిల్లా పాలకమండలి ప్రత్యేక క్యాంపులను స్కూళ్లలో నిర్వహించనుంది. ఇది విద్యార్థులతోపాటు వారి తల్లిదండ్రులకు భారీ ఊరట అందిస్తుంది. ప్రధానంగా స్కూళ్లలోనే కుల, ఆధాయ ధ్రువీకరణ పత్రాలకు సంబంధించి క్యాంపులు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.  

దీనికి సంబంధించి కలెక్టర్‌ హరిచందన ఈ ప్రకటన చేశారు. ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో అర్హులైన విద్యార్థులు ఇకపై ప్రీ, పోస్ట్‌ మెట్రిక్‌ స్కాలర్‌షిప్‌ సులభంగా పొందడానికి ఈ స్పెషల్‌ క్యాంపులు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయన్నారు.  

ఈ పత్రాలు అర్హులైన ఎస్సీ కమ్యూనిటీకి చెందిన విద్యార్థులకు ఉపయోగకరం. కలెక్టర్‌ హరిచందన ప్రకారం ఈ క్యాంపులు ఎలాంటి ఇబ్బందులకు గురవ్వకుండా కుల, ఆధాయ ధ్రువీకరణకు సంబంధించిన పత్రాలను పొందుతారు.  

ఈ పాలన యంత్రాంగం తహశీల్దార్‌ అధికారులు, మీసేవా సెంటర్‌ ఆపరేటర్‌ల సమన్వయంతో పనిచేయనున్నాయి. అంటే ఒకే శిబిరంలో వెరిఫికేషన్‌, డాక్యుమెంటేషన్‌ కూడా పూర్తి చేస్తాయి. తద్వారా స్కాలర్‌షిప్‌ సమయానికి పొందుతారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల ఎస్సీ కమ్యూనిటీకి చెందిన విద్యార్థులు స్కూలు డ్రాప్‌ అవుట్‌ కాకుండా ఉంటారు.  

రెవెన్యూ అధికారులు అప్లికేషన్‌ ప్రక్రియను వెరిఫై చేస్తే.. మీసేవా ఆపరేటర్లు డిజిటల్‌ ప్రాసెస్‌ చేస్తాయి. దీంతో సమయంలో ఎంతో ఆదా అవుతుంది. అంతేకాదు ఈ క్యాంపు వల్ల ఆన్‌లైన్‌ అప్లికేషన్‌ ప్రక్రియ సమస్యలు, ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పని తల్లిదండ్రులకు ఉండదు.  

హైదరాబాద్‌ వ్యాప్తంగా ఈ క్యాంపులకు సంబంధించి పలు ప్రభుత్వరంగ స్కూళ్లను ఎంపిక చేశారు. మొఘల్‌పురా, ఫలక్‌నూమ, ఛాదర్‌ఘాట్‌, విజయనగర్‌ కాలనీ, అమీర్‌పేట, ఖైరతాబాద్‌, ముషీరాబాద్‌, సికింద్రాబాద్‌, హిమాయత్‌ నగర్‌, నాంపల్లి, సైదాబాద్‌, మారేడుపల్లి ఉన్నాయి.  

