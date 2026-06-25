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Tirumala: శ్రీవారి ఆలయంలో అద్భుత ఘట్టం.. భోగశ్రీనివాసమూర్తికి వేడుకగా సహస్రకలశాభిషేకం, భక్తులు పరవశం!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 25, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:33 AM IST

Special Sahasra Kalasabhishekam Held At Tirumala: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా కొనసాగుతోంది. నిన్నటి గణాంకాల ప్రకారం, మొత్తం 70,039 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, వారిలో 34,940 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. అలాగే, ఒక్కరోజే హుండీ ద్వారా రూ.4.63 కోట్ల ఆదాయం సమకూరినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించింది. శ్రీ భోగ శ్రీనివాస మూర్తికి పురస్కరించుకొని నిన్న ప్రత్యేక సహస్ర కలశాభిషేకం నిర్వహించబడింది. పల్లవరాని సామావై ప్రతిష్టించిన రోజును పురస్కరించుకొని బుధవారం ఈ వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
 

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తిరుమల సహస్ర కలశాభిషేకం

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో శ్రీ భోగ శ్రీనివాస మూర్తి వేడుకల సందర్భంగా ప్రత్యేక సహస్ర కలశాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో ఉదయం శ్రీవారి ఆలయంలోని గరుడాళ్వార్ సన్నిధిలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు శ్రీ భోగ శ్రీనివాస మూర్తి, శ్రీ విశ్వక్సేనుల వారిని వేంచేశారు.  

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భోగ శ్రీనివాసమూర్తి అభిషేకం

శ్రీవారి పంచబేరాలలో ఒకటైన శ్రీ భోగ శ్రీనివాస మూర్తిని, పల్లవరాని సామావై ప్రతిష్టించిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని బుధవారం ఈ సహస్ర కలశాభిషేకాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, మొదట గరుడాళ్వార్ సన్నిధిలో కౌతుకమూర్తిగా శ్రీ భోగ శ్రీనివాస మూర్తికి అభిముఖంగా శ్రీ విశ్వక్సేనుల వారిని ఉంచి, అనంతరం మూలమూర్తి అయిన శ్రీ భోగ శ్రీనివాస మూర్తిని అనుసంధానం చేస్తూ దారం కట్టారు.  

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తిరుపతి తిరుమల తాజా వార్తలు

ఈ ప్రక్రియ ద్వారా శ్రీ భోగ శ్రీనివాస మూర్తికి నిర్వహించే అభిషేకాది క్రతువులు మూలమూర్తికి కూడా జరిగినట్లు పరిగణించబడుతుంది. వేద పండితుల వేద పారాయణాల మధ్య, అర్చక స్వాములు ప్రత్యేక సహస్ర కలశాభిషేకాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. దీనితో పాటు శ్రీవారి ఆలయంలోని ఆర్జిత సేవలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి.  

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తిరుమల భక్తుల రద్దీ

మరోవైపు, తిరుమలలో భక్తుల రాక అధికంగా ఉంది. నిన్న (జూన్ 24) రోజున 70,039 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, 34,940 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ. 4.63 కోట్లుగా నమోదైంది. అలాగే 3.44 లక్షల లడ్డూల విక్రయాలు జరిగాయి.   

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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

ప్రస్తుతం 31 కంపార్ట్‌మెంట్‌లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి చూడాల్సి వస్తుండటంతో, సర్వదర్శనానికి సుమారు 12 గంటల సమయం పడుతోంది. ఈ వీకెండ్‌ కూడా వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు కూడా రావడంతో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.

TAGS:
Tirumala Tirupati Devasthanam News
sahasra kalasabhishekam tirumala
bhoga srinivasa murthy special abhishekam

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