Happy Krishna Janmashtami: బెస్ట్ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు, ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..

Happy Sri Krishna Janmashtami Wishes In Telugu: జన్మాష్టమి పండగ  భారతదేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుగుతుంది. ఈరోజు శ్రీకృష్ణుడిని పూజించి ఉపవాసాలు పాటిస్తారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన పండుగ రోజున అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఇలా.. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలపండి. 

Sri Krishna Janmashtami Wishes: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పండగ కేవలం వేడుకలకు మాత్రమే కాకుండా.. ఈరోజును చెడుపై మంచి సాధించిన విజయాన్ని, ధర్మాన్ని నిలబెట్టడాన్ని సూచిస్తుంది. చిన్నతనంలోనే శ్రీకృష్ణుడు జనాలను పట్టిపీడించే భయంకరమైన రాక్షసులను సంహరించాడు. అలాగే యుక్త వయసులోనే కంసుడిని చంపి ప్రజలకు విముక్తి కలిగించాడు. అందుకే భారతీయులంతా జన్మాష్టమి రోజున శ్రీకృష్ణుడిని ఎంతో ఘనంగా పూజిస్తారు. కొన్నిచోట్ల కృష్ణాష్టమి పండగ అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఇంతటి పండగ రోజున అందరూ సుఖసంతోషాలతో బాగుండాలని కోరుకుంటూ.. ఇలా మీ సన్నిహితులకు, శ్రేయోభిలాషులకు శ్రీకృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు తెలపండి.
 
కృష్ణుని భక్తి పులకరించిపోయే ఈ పండగ రోజున మీ ఇల్లు ఆనందంతో సకల సంపదలతో నిండిపోవాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు.   

కృష్ణ లీలలు..రాసక్రీడలు.. వెన్న దొంగతనాలు.. గోపికల అల్లరిలో గోకులంలోని ఆనందమంతా మీ సొంతం కావాలని ఆ భగవంతున్ని ఆకాంక్షిస్తూ.. శ్రీకృష్ణాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

మధురమైన శ్రీకృష్ణుడి వేణు గానం.. అమూల్యమైన ప్రేమ.. ఆయన ఆశీస్సులు మీకు తోడుండాలని కోరుకుంటూ.. మీ అందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

మీ జీవితంలో.. ప్రేమ, ఆనందం, శ్రేయస్సు వెల్లువిర్యాలని కోరుకుంటూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

శ్రీకృష్ణుడు చూపిన బాటలో ప్రతి ఒక్కరూ నడుస్తూ.. జీవితాన్ని ఆనందంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని కోరుకుంటూ.. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు..  

