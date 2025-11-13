Spinach Mask: ఈ మాస్క్‌ ఒక్కటి చాలు.. చుండ్రు, హెయిర్‌ ఫాల్‌, తెల్ల జుట్టు సమస్యలు పరార్‌..

Spinach For Hair Growth: పాలకూరలో విటమిన్స్, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. జుట్టు కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి మంచివి. అయితే హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో కూడా పాలకూర మాస్క్ వేసుకోవడం వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. ప్రధానంగా పాలకూరలో ఐరన్, పోలెట్, విటమిన్ ఏ, సీ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కుదుళ్లకు రక్త ప్రసరణ మెరుగు చేస్తుంది. ఆక్సిజన్ ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది.
పాలకూర తీసుకోవటం వల్ల హెయిర్ బలంగా పెరుగుతుంది. పాలకూరను గ్రైండ్ చేసి జుట్టుకు హెయిర్ మాస్క్ ఉపయోగించటం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. జుట్టు ఆరోగ్యంగా బలంగా పెరుగుతుంది. దీనికి పాలకూర మాస్క్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.
పాలకూరను మెత్తని పేస్ట్ తీసుకొని అందులో కొబ్బరి నూనె కలుపుకోవాలి దీని జుట్టు అంతా బాగా పట్టించి ఆరే వరకు అలాగే ఉంచండి ఆ తర్వాత సాధారణ నీటితో తల స్నానం చేయాలి ఇలా చేయటం వల్ల కుదుల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
ఇక పాలకూరతో తయారుచేసిన కూర లేదా జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా హెయిర్ బలంగా ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. అయితే ఏదైనా అతిగా తీసుకోవడం మంచిది కాదు. పాలకూరని కూడా మితంగానే తీసుకోవాలి.
పాలకూర హెయిర్ మాస్క్ను రెగ్యులర్గ్గా ఉపయోగించటం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. కుదుళ్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తద్వారా రక్త సరఫరా మెరుగై కుదుళ్ల నుంచి బలంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాదు త్వరగా తెల్ల జుట్టు సమస్య కూడా మిమ్మల్ని వేధించ.దు
పాలకూర హెయిర్ మాస్క్ ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు బలంగా, ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇందులో ఎలాంటి కెమికల్స్ కూడా ఉండవు. కాబట్టి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సమస్య ఉండదు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)