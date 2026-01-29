English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Spirit OTT: ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా ఓటీటీలో ఎక్కడ చూడాలంటే..!

Spirit OTT Update : ప్రభాస్ హీరోగా..సంచలనం దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సినిమా స్పిరిట్. ఈ  సినిమా పై అంచనాలు రోజురోజుకీ పెరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇంకా కొనసాగుతున్న దశలోనే.. ఓ పెద్ద రికార్డ్‌ను సొంతం చేసుకుంది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కుల విషయంలో టాలీవుడ్‌లో ఇప్పటివరకు ఎవరూ చేయని చరిత్రను సృష్టించింది.
 
తాజా సమాచారం ప్రకారం.. స్పిరిట్ సినిమా థియేటర్లలో విడుదల అయిన తర్వాత స్ట్రీమింగ్ చేసే హక్కులను నెట్‌ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. అది కూడా అన్ని భాషల హక్కులను ఒకేసారి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా ఇంకా పూర్తికాకముందే.. షూటింగ్ జరుగుతుండగానే ఈ డీల్ కుదరడం విశేషం.

ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం..ఈ ఓటీటీ డీల్ ధర చాలా భారీగా ఉందట. స్పిరిట్ సినిమా మొత్తం నిర్మాణ వ్యయానికన్నా ఈ ఓటీటీ ఒప్పందం విలువ ఎక్కువగా ఉందని టాక్. ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా తీసుకునే రెమ్యునరేషన్‌ను మినహాయించినా..సినిమా బడ్జెట్‌ను మించి ఈ డీల్ కుదిరిందని అంటున్నారు. అంటే సినిమా థియేటర్లలోకి రాకముందే నిర్మాతలకు లాభాలు ఖాయం అయినట్లే.

ఇప్పటివరకు స్పిరిట్ టీమ్ గానీ.. నెట్‌ఫ్లిక్స్ గానీ అధికారికంగా ఈ విషయాన్ని ప్రకటించలేదు. అయితే సినిమా నుంచి వచ్చే తదుపరి అప్‌డేట్‌లో దీనిపై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. విడుదలైన తర్వాత తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ, హిందీతో పాటు జపనీస్, చైనీస్, కొరియన్ భాషల్లో కూడా స్పిరిట్ స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇలా ఎనిమిది భాషల్లో విడుదల కావడం ఈ సినిమాకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకువస్తుందని భావిస్తున్నారు.

స్పిరిట్ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే..ప్రభాస్ ఇందులో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారిగా కనిపించనున్నాడు. ఒక ప్రమాదకరమైన మిషన్‌లో పాల్గొనే పాత్రలో ప్రభాస్ నటిస్తున్నాడని సమాచారం. ఈ పాత్ర ప్రభాస్ కెరీర్‌లోనే డిఫరెంట్‌గా ఉండబోతోందని అభిమానులు ఇప్పటికే అంచనా వేస్తున్నారు.

ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా బాలీవుడ్ నటి త్రిప్తి దిమ్రీ నటిస్తోంది. ఆమెకు ఇది తొలి తెలుగు సినిమా కావడం విశేషం. అంతేకాదు, ప్రకాష్ రాజ్, వివేక్ ఒబెరాయ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారని తెలుస్తోంది. విలన్ పాత్ర కోసం దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని పేరు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి.

సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలను రాజ్ తోత్ నిర్వహిస్తుండగా, సంగీతాన్ని హర్షవర్ధన్ రమేశ్వర్ అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను టీ-సిరీస్ మరియు భద్రకాళి పిక్చర్స్ సంస్థలు కలిసి నిర్మిస్తున్నాయి. భారీ బడ్జెట్‌తో, హై టెక్నికల్ విలువలతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు.

