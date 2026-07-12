/Prabhas: సందీప్ రెడ్డి వంగా ఇంట్లో హీరోయిన్ తో ప్రభాస్ రొమాన్స్!

Prabhas Spirit : ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న 'స్పిరిట్' సినిమా షూటింగ్ వేగంగా కొనసాగుతోంది. దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ యాక్షన్ చిత్రం ప్రస్తుతం భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్ట్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ప్రతి కొత్త అప్డేట్ అభిమానుల్లో మరింత ఉత్సాహాన్ని పెంచుతోంది. ఈ సినిమాలో తృప్తి డిమ్రీ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, హర్షవర్ధన్ రాణే విలన్ పాత్రలో కనిపించే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం బయటకు వచ్చింది. సందీప్ రెడ్డి వంగా తన ఇంట్లోనే కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించినట్లు సమాచారం. ఇలా చేయడం వల్ల షూటింగ్ సమయం ఆదా అయిందని తెలుస్తోంది. ప్రభాస్ను ఒక లొకేషన్ నుంచి మరో లొకేషన్కు తరలించడం లేదా కారవాన్లో వేచి ఉండే సమయం లేకుండా నేరుగా షూటింగ్ కొనసాగించేలా ప్లాన్ చేశారని చెబుతున్నారు.దర్శకుడి ఈ నిర్ణయం ఆయన ముందుచూపు, ప్లానింగ్ను చూపిస్తోందని సినీ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. ప్రభాస్ బిజీ షెడ్యూల్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతి నిమిషాన్ని సద్వినియోగం చేసేందుకు సందీప్ రెడ్డి వంగా ప్రత్యేకంగా ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు సమాచారం.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో సినిమా తాజా షెడ్యూల్ జరుగుతోంది. ముఖ్యమైన సన్నివేశాలతో పాటు భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్లను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో కొన్ని కీలక యాక్షన్ సన్నివేశాలు తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ యాక్షన్ సన్నివేశాలు సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని టాక్ వినిపిస్తోంది.
తాజా సమాచారం ప్రకారం ఇప్పటికే సినిమా షూటింగ్ దాదాపు 70 శాతం పూర్తయింది. ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్లో ఈ స్థాయికి షూటింగ్ చేరుకోవడం మంచి పురోగతిగా భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో సినిమా నాణ్యత విషయంలో కూడా ఎలాంటి రాజీ పడకుండా చిత్రబృందం పని చేస్తోంది.
ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ ఒక పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు ఆయన చేయని కొత్త తరహా పాత్రలో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
ఇప్పటివరకు టీజర్ లేదా విడుదల తేదీపై అధికారిక ప్రకటన రాకపోయినా షూటింగ్ వేగంగా సాగుతుండటంతో అభిమానుల అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వేగంగా జరుగుతున్న షూటింగ్ను చూస్తే త్వరలోనే 'స్పిరిట్' నుంచి మరిన్ని అధికారిక అప్డేట్లు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.