English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Sr NTR: అన్న ఎన్టీఆర్ ఈ రికార్డు ఎవర్ గ్రీన్.. బీట్ చేయడం ఎవరి తరం కాదు..

Sr NTR: అన్న ఎన్టీఆర్ ఈ రికార్డు ఎవర్ గ్రీన్.. బీట్ చేయడం ఎవరి తరం కాదు..


Sr NTR 30th Death Anniversary: సినీ రంగంలో రారాజుగా వెలిగిన తర్వాత  రాజకీయాల్లో  ప్రవేశించి  సంచలనం సృష్టించారు. అంతేకాదు పాలిటిక్స్ లో పలు రికార్డులను తిరగరాసారు. ఈయన తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఓ అరుదైన రికార్డు క్రియేట్ చేసారు. ఈ రికార్డులను బ్రేక్ చేయడం భవిష్యత్తులో  ఎవరికి సాధ్యం కాదనే చెప్పాలి.  

 
1 /5

Sr NTR Rare Unique Records: ఎన్టీఆర్ ఈ పేరే ఓ చరిత్ర. ఈయన సినీ జీవితంలో దాదాపు 300కు పైగా చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు. అందులో ఎక్కువగా టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రాలే  ఎక్కువగా ఉన్నాయి. నందమూరి తారక రామావు తన 44 యేళ్ల సినీ కెరీర్‌లో  48 పౌరాణికా సినిమాలు.. 18 చారిత్రక చిత్రాలు.. 55 జానపద చిత్రాలు.. 186 సాంఘిక చిత్రాల్లో నటించారు. మరే ఇతర హీరోలు ఇన్ని జానర్స్ లో ఈ రేంజ్ సినిమాలు చేయడం అసాధ్యం.  

2 /5

అప్పట్లోనే 50 దశకంలో ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో తెలుగు, తమిళం, హిందీలో 'చండీరాణి' సినిమా చేసారు అది కూడా భానుమతి డైరెక్షన్ లో.  అంతేకాదు ‘నయా ఆద్మీ’  అనే హిందీ చిత్రంలో  నటించారు. ఈ సినిమా తెలుగులో 'సంతోషం'పేరుతో  విడుదలైంది ఆ సంగతి పక్కనపెడితే.. హీరోగా  ఎన్టీఆర్ పనైపోయిందనుకున్న సమయంలో  1977లో తన సినిమాలతో గట్టి సమాధానమే ఇచ్చారు. ఆ యేడాది జనవరి 14న తన ఓన్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన 'దాన వీర శూర కర్ణ' చిత్రం తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచింది. 

3 /5

అదే యేడాది  ఏప్రిల్ 28న  కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో ఫస్ట్ టైమ్  ఎన్టీఆర్ యాక్ట్ చేసిన చిత్రం 'అడవి రాముడు’. ఈ చిత్రం తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో కమర్షియల్ చిత్రాలకు  కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా నిలిచిందనే చెప్పాలి.  అన్నగారు అవుట్ డోర్ లో చేసిన ఫస్ట్ మూవీ ఇదే కావడం విశేషం. అంతేకాదు ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచింది. 

4 /5

ఇక అదే యేడాది 1977 అక్టోబర్ 21న రామారావు హీరోగా   తాతినేని రామారావు డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కిన 'యమగోల'మూడో ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచింది. అసలు ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసే సినిమాలు అరుదుగా వస్తుంటాయి. అలాంటిది ఒకే ఇయర్ మూడు చిత్రాలు ఒక దాన్ని మించి మరొకటి ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలవడం అనేది ఎన్టీఆర్  విషయంలో మాత్రమే జరిగింది. మరే తెలుగు హీరోకు ఈ రికార్డు సాధ్యం కాలేదు.  భవిష్యత్తులో సాధ్యం కాబోదు కూడా. 

5 /5

1977లో ఎన్టీఆర్ మూడు ఇండస్ట్రీ హిట్ చిత్రాలతో పాటు చాణక్య చంద్రగుప్త, ఎదురీత, మా ఇద్దరి కథ  వంటి సినిమాల్లో నటించారు. ఈ చిత్రాలు  కూడా ఓ మోస్తరు విజయాలు అందుకున్నాయి. ఇక ఎన్టీఆర్ నటించిన చివరి చిత్రం ‘మేజర్ చంద్రకాంత్’. కానీ తెరపై విడుదలైన చివరి చిత్రం ‘శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడు’ కావడం విశేషం. 

ntr death anniversary NTR Jr Ntr Kalyan Ram Tollywood Balakrishna TDP

Next Gallery

D Mart Offers Today: డీ మార్ట్ జనవరి 2026 స్పెషల్ ఆఫర్స్…తక్కువ ధరకే ఎక్కువ సరుకులు