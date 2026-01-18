Sr NTR Politics: రాజకీయాల్లో ఎవర్ గ్రీన్ ట్రెండ్ సెట్టర్ ఎన్టీఆర్.. సీఎంగా ఆ రికార్డు అన్నగారిదే..

NTR Politics: నందమూరి తారక రామారావు..షార్ట్ ఫామ్ లో ఎన్టీఆర్. అభిమానులకు మాత్రం ఆయన అన్న. ఈ పేరే తెలుగు నాట ఓ ట్రెండ్ సెట్టర్ గా నిలిచిపోయింది. సినిమాల్లో రాజకీయాల్లో తిరుగులేని మనిషిగా సత్తా చాటారు. సినీ రంగంలో మకుటం లేని మహారాజులాగా ఓ వెలుగు వెలిగిన తర్వాత రాజకీయాల్లో తెలుగు గడ్డపై కూడా సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేశారు ఎన్టీఆర్.
NTR Political Trend Setter: అన్ననందమూరి తారక రామారావు సినీ రంగంలో ఎవరికీ సాధ్యం కానీ రికార్డులను నెలకొల్పారు. అదే సమయంలో పాలిటిక్స్ లో అతి తక్కువ టైమ్ లో పెను సంచలనాలే క్రియేట్ చేశారు. 13 యేళ్ల అన్న ఎన్టీఆర్ రాజకీయ జీవితంలో 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు.
1983, 1984, 1985 వరుసగా మూడేళ్లు ఆంధ్ర ప్రదేశ్గా సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఘనత ఎన్టీఆర్కే దక్కుతుంది. అంతేకాదు గత 43 యేళ్లుగా ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన తెలుగు దేశం అనే ప్రాంతీయ పార్టీ ఇప్పటికీ పొలిటికల్ గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపుతో దూసుకుపోతుంది. సమైఖ్య ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో నాలుగు సార్లు సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రికార్డు ఎన్టీఆర్ కు మాత్రమే సొంతమైన రికార్డు.
ఎన్టీఆర్ రావడంతో రాజకీయాల్లో సినీ నటులకు విలువ పెరిగేలా చేశారు.నందమూరి తారక రామారావు కంటే ముందు కొంత మంది నటులు రాజకీయాల్లో రాణించారు. ప్రాంతీయ పార్టీలకు దేశ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన ఘనత అన్నగారికే దక్కుతుంది.
తెలుగు దేశం పార్టీ అధినేతగా చైతన్య రథంపై ఆయన చేసిన యాత్ర రాజకీయాల్లో పెను ప్రకంపనలే క్రియేట్ చేశాయి. అద్వానీ మిగతా నాయకులకు రథయాత్రలకు ఎన్టీఆర్ చైతన్య రథ యాత్ర ప్రేరణ అని చెప్పాలి. 1984 ఎన్నికల్లో దేశ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ హవా నడిచినా.... తెలుగు నాట.. టీడీపీ పెద్ద ప్రభంజనమే సృష్టించింది. అంతేకాదు లోక్సభ లో ఓ పార్టీ ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వ్యవహరించడం అదే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టైమ్ అని చెప్పాలి.
80వ దశకం చివర్లో అన్న ఎన్టీఆర్ ఆధ్వర్యంలో నేషనల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటు చేశారు. అంతకాదు అప్పటి జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పారు. ఇక ప్రధాన మంత్రి అవుదామనుకున్న ఆయన కల నెరవేరకుండానే 1996 జనవరి 18న తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన కన్నుమూసి మూడు దశాబ్దాలు గడుస్తున్న ఇప్పటికీ తెలుగునాట ఆయన పేరు ఎక్కడో ఓ చోట వినిస్తూనే ఉంది.