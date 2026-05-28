/Nandamuri Heroes: నందమూరి మూడు తరాల హీరోలు కలిసి యాక్ట్ చేసిన ఏకైక చిత్రం.. రిలీజ్‌ కాకుండా అడ్డుకుంది ఎవరు..!!

Nandamuri Heroes: తెలుగు చలన చిత్ర చరిత్రలో ఒకే సినిమాలో మూడు తరాల కథానాయకులు కలిసి ‘మనం’ చిత్రంలో కనిపించారు. అటు మంచు ఫ్యామిలీ ‘కన్నప్ప’లో కూడా మోహన్ బాబు మూడు తరాల వాళ్లు కనువిందు చేశారు. అయితే తెలుగులో అక్కినేని కుటుంబ హీరోల కంటే ముందు నందమూరి మూడు తరాల కథానాయకులు ఎన్టీఆర్, బాలకృష్ణ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒకే చిత్రంలో కలిసి నటించారు. కానీ ఆ సినిమా విడుదలకు నోచుకోలేదు.
NTR Family Heroes: నందమూరి తారక రామారావు గురించి ప్రత్యేకంగా తెలుగువాళ్లకు చెప్పాల్సిన పనిలేదు. టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరోగా ఉంటూనే రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి పార్టీ పెట్టిన 9 నెలల వ్యవధిలోనే ముఖ్యమంత్రి అయి రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. నందమూరి తారక రామారావు కథానాయకుడిగానే కాకుండా.. నిర్మాతగా, దర్శకుడిగా.. ఆపై రాజకీయ నేతగా రాణించారు. ఆయన సొంత దర్శకత్వంలోనే ఎక్కువ చిత్రాల్లోనే నటించారు. అంతేకాదు బయటి నిర్మాతలకు కేవలం మాస్ కమర్షియల్ సినిమాలు మాత్రమే చేసారు ఎన్టీఆర్. ిక ప్రయోగాత్మక చిత్రాలను ఎక్కువగా తన నిర్మాణ సంస్థలో తన డైరెక్షన్లో చేసేవారు.
ఎన్టీఆర్ మెగాఫోన్ పట్టుకొని ముందుగా ‘సీతారామ కళ్యాణం’ తెరకెక్కించారు. అందులో ఎక్కడా ఎన్టీఆర్ దర్శకుడు అని టైటిల్ కార్డ్స్లో కనిపించదు. ఆ తర్వాత ‘గులేబకావళి కథ’, దాన వీర శూర కర్ణ, శ్రీ మద్విరాట పర్వం, శ్రీశ్రీశ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర తో పాటు బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర వంటి చిత్రాలను పలు చిత్రాలను నిర్మించడంతో పాటు దర్శకత్వం వహించారు. అందులో మెజారిటీ చిత్రాలు రికార్డులు తిరగరాసాయి. కొన్ని చిత్రాలు ఫ్లాప్ అయ్యాయి.
ఎన్టీఆర్ రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసిన తర్వాత ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కి విమర్శల పాలైన చిత్రంగా ‘బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర’ రికార్డులకు ఎక్కింది. ఈ సినిమాను ఎన్టీఆర్ సీఎం పదవి నుంచి దిగిపోయాకా ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నపుడు తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా అప్పట్లో ఎన్నో విమర్శల పాలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు ఈ సినిమాకు సరిగా ప్రమోట్ చేయకపోవడంతో పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదని ఈ సినిమా కొన్ని నిర్మాత అశ్వనీదత్ పలు సందర్భాల్లో చెప్పడం గమనార్హం.
ఈ సినిమాను అప్పట్లోనే హిందీలో రీమేక్ చేశారు. హిందీ ‘బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర’ సినిమాకు బాలీవుడ్ టాప్ టెక్నీషియన్స్ పనిచేశారు. రవీంద్ర జైన్ మ్యూజిక్.. లతా మంగేష్కర్, జేసు దాసు, బాలు వంటి హేమాహేమీలు ఈ సినిమా కోసం పాటలు పాడారు. ఈ చిత్రంలో పలువురు బాలీవుడ్ నటీనటులు నటించడం అప్పట్లో సెన్సేషన్. ‘బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర’ హిందీ వెర్షన్ కంప్లీట్ చేశారు. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ టైటిల్ రోల్ విశ్వామిత్ర పాత్రతో పాటు ఆయన తనయుడు బాలకృష్ణ ఈ చిత్రంలో హరిశ్చంద్రుడు, దుష్యంతుడు పాత్రలో నటించారు. ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ సినిమా దుష్యంతుడు, శకుంతల కుమారుడైన ‘భరతుడు’ పాత్రలో కాసేపు కనిపించారు.
అప్పట్లో తెలుగు ‘బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర’ సినిమా తెలుగులో ఫ్లాప్ కావడంతో హిందీ వెర్షన్ ను షూటింగ్ కంప్లీటైనా విడుదల చేయలేదు. ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లో తలమునకలై.. ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. దీంతో ఈ సినిమా విడుదలకు నోచుకోలేకపోయింది. ఆ తర్వాత ఈ సినిమా గురించి ఎవరు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. ఈ రకంగా నందమూరి మూడు తరాల హీరోలు కలిసి నటించిన ఈ చిత్రం రిలీజ్ కాకపోవడం నందమూరి అభిమానులకు తీరని లోటు అని చెప్పాలి. మరి ఈ సినిమా ప్రింట్ ఎవరి దగ్గర ఉంది. ఉంటే.. ఓటీటీ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ చేస్తే.. మూడు తరాల నందమూరి హీరోలను ఒకే సినిమాలలో చూసే భాగ్యం నందమూరి ఫ్యాన్స్కు కలగనుంది.