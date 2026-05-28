NTR Unique Record: ఎన్టీఆర్ క్రియేట్ చేసిన ఈ రికార్డు బ్రేక్ చేయడం ఎవరి వల్ల కాలేదు..

Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 28, 2026, 06:35 AM IST|Updated: May 28, 2026, 06:35 AM IST

NTR Sensational Record: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమతో పాటు  రాజకీయాల్లో ఎన్నో సంచలన  రికార్డులకు ఎన్టీఆర్ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచారు. అంతేకాదు తన రికార్డులను తానే బ్రేక్ చేసుకున్న ఏకైక నటుడు కూడా అన్న ఎన్టీఆర్ అని చెప్పాలి. ఈయన  టాలీవుడ్  సినీ ఇండస్ట్రీలో  క్రియేట్ చేసిన ఓ రేర్ రికార్డ్ అపుడు.. ఇపుడు.. ఎప్పటికీ   ఏ హీరో కూడా బ్రేక్ చేయలేరు. చేయబోరు కూడా.

ఎన్టీఆర్ 3 ఇండస్ట్రీ హిట్స్

NTR one year 3 Industry Hits: ఎన్టీఆర్ ఈ పేరుకు ఓ చరిత్ర ఉంది. అన్నతన సినీ జీవితంలో దాదాపు 300కు పైగా  చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు.  అందులో ఎక్కువగా ఈయన టైటిల్ రోల్ చేసిన చిత్రాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. 44 యేళ్ల సినీ కెరీర్‌లో  48 పౌరాణికాల్లో యాక్ట్ చేశారు.  18 చారిత్రక చిత్రాల్లో విభిన్న పాత్రల్లో మెప్పించారు. 55 జానపద చిత్రాల్లో కథానాయకుడిగా కత్తి పట్టారు. 186 సాంఘిక చిత్రాల్లో ఎక్కువగా మాస్ చిత్రాలే  చేశారు. 

 

అప్పట్లో ప్యాన్ ఇండియా హీరోగా సత్తా..

అప్పట్లో ప్యాన్ ఇండియా హీరోగా సత్తా.. అప్పట్లో ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో భానుమతి స్వీయ దర్శకత్వంలో  హిందీ, తెలుగు, తమిళంలో 'చండీరాణి'అనే సినిమాతో సత్తా చాటారు ఎన్టీఆర్. అంతేకాదు ‘నయా ఆద్మీ’ అనే హిందీ  సినిమాలో నటించారు. ఈ సినిమా తెలుగులో 'సంతోషం' పేరుతో రిలీజ్ అయింది.  

1977 అన్నగారి కెరీర్‌లో కీలకం..

1977 అన్నగారి కెరీర్‌లో కీలకం.. ఆ సంగతి పక్కనపెడితే.. హీరోగా  ఎన్టీఆర్ పనైపోయిందనుకున్న వాళ్లకు 1977లో తన చిత్రాలతో గట్టి సమాధానమే ఇచ్చారు. ఆ యేడాది జనవరి 14తన తన స్వీయ దర్శకత్వంలో  ఇద్దరు కుమారులైన హరికృష్ణ, బాలకృష్ణ లతో  తెరకెక్కించిన'దాన వీర శూర కర్ణ' సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.అంతేకాదు తెలుగులో తొలి రూ. కోటి షేర్ అందుకున్న సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది ఈ చిత్రం.  

అడవి రాముడు సంచలనం..

ఇక ఏప్రిల్ 28న అదే యేడాది కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో ఫస్ట్ టైమ్ ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడిగా నటించిన 'అడవి రాముడు' సినిమా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో కమర్షియల్ సినిమాకు కొత్త అర్ధం చెప్పింది.   కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా నిలిచింది. ఈ చిత్రం ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచింది.అప్పట్లోనే రూ. 3 కోట్లకు పైగా షేర్ సాధించిన చిత్రంగా నిలిచి మరో ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచింది.   

 

అదరగొట్టిన యమగోల..

ఇక 1977 అక్టోబర్ 21న ఎన్టీఆర్ హీరోగా తాతినేని రామారావు డైరెక్షన్‌లో చేసిన 'యమగోల' మూడో ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచింది. అసలు ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసే చిత్రాలు అరుదుగా వస్తుంటాయి. అలాంటిది ఒకే యేడాది మూడు చిత్రాలు ఒక దాన్ని మించి మరొకటి ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలవడం అనేది రామారావు విషయంలోనే  జరిగింది. ఈ సినిమా అడవి రాముడు రికార్డులను బ్రేక్ చేసింది. మరే తెలుగు హీరోకు ఈ రికార్డు సాధ్యం కాలేదు. భవిష్యత్తులో సాధ్యం కాబోదు కూడా.

ఎన్టీఆర్ చివరి చిత్రాలు..

ఇలా 1977లో ఎన్టీఆర్ ఈ మూడు ఇండస్ట్రీ హిట్ మూవీస్‌తో పాటు చాణక్య చంద్రగుప్త, ఎదురీత, మా ఇద్దరి కథ  వంటి మరో మూడు చిత్రాల్లో  నటించారు. ఈ చిత్రాలు కూడా ఓ మోస్తరు విజయాలు అందుకున్నాయి. అన్న  ఎన్టీఆర్ నటించిన లాస్ట్ మూవీ  ‘మేజర్ చంద్రకాంత్’. కానీ థియేటర్స్‌లో  విడుదలైన చివరి మూవీ ‘శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడు’ కావడం విశేషం. 

Tags:
