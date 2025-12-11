Sr NTR Son: ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తోన్న సీనియర్ ఎన్టీఆర్ కుమారుడు.. బాలకృష్ణ కాదు ఎవరో తెలుసా..!

Sr NTR Son: ఎన్టీఆర్ అనేది ఓ పేరు కాదు. ఓ చరిత్ర. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఫస్ట్ మాస్ హీరోగా దాదాపు ముప్పై యేళ్లు అగ్ర కథానాయకుడిగా రాణించారు. అంతేకాదు ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో తెలుగు దేశం పార్టీ పెట్టిన తొమ్మిది నెలల్లో ముఖ్యమంత్రి అయి సంచలనం రేపారు. ఈయన కుమారుల్లో ఒకాయన ఇప్పటికీ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఎవరో తెలుసా..
సీనియర్ ఎన్టీఆర్ కుమారులంటే .. పెద్ద బంగళా.. కార్లు.. నౌకర్లు.. చాకర్లు ఆ హంగామానే వేరు అని అందరు అనుకుంటారు. అలా ఊహిస్తే మీరు గ్రీజులో కాలేసినట్టే. అన్నగారు హీరోగా.. సీఎంగా పనిచేసినా.. ఆయన కుమారుల్లో ఒకతను సింపుల్ గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తూ తన లైఫ్ ను లీడ్ చేస్తున్నారు.
మాములుగా హీరోలు, రాజకీయ నాయకుల కుమారులంటే ఆ దర్జానే వేరు. కానీ అన్నగారి పుత్రరత్నాల్లో చాలా మంది ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో బయట కూడా తెలియదు. అందులో అందరికీ తెలిసిన పేరు నందమూరి బాలకృష్ణదే. రీసెంట్ గా ఈయనను కేంద్ర పద్మభూషణ్ తో గౌరవించింది. మరికొన్ని గంటల్లో ‘అఖండ 2’ మూవీతో పలకరించబోతున్నాడు.
మరోవైపు దివంగత హరికృష్ణ, నిర్మాత అయిన రామకృష్ణ మాత్రమే అందరికీ సుపరిచితం. కానీ పెద్ద ఎన్టీఆర్ కు ముందుగా రామకృష్ణ అనే కుమారుడు ఓ వ్యాధితో చనిపోవడంతో ఏడో కుమారడికి రామకృష్ణ పేరు పెట్టుకున్నారు. ఇక ఎన్టీఆర్ జయకృష్ణ, సాయి కృష్ణ, మోహన కృష్ణ, హరి కృష్ణ, బాలకృష్ణ, రామ కృష్ణ, జయ శంకర కృష్ణ అనే కుమారులున్నారు.
వీరిలో సాయి కృష్ణ, హరి కృష్ణ కన్నుమూశారు. జయకృష్ణ ఎన్టీఆర్ పలు సినిమాలకు ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాతగా పనిచేశారు. మోహన కృష్ణ.. సినిమాటోగ్రఫర్ గా పనిచేసారు. ఎక్కువగా తండ్రి, తమ్ముడు బాలకృష్ణ చిత్రాలకు సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. రామకృష్ణ.. రామకృష్ణ హార్టికల్చరల్ సినీ స్టూడియోస్ పతాకంపై పలు చిత్రాలను నిర్మించారు.
ఇక ఆఖరి కుమారుడు జయ శంకర కృష్ణ.. ఈయన బయట పెద్దగా కనపబడరు. ఈయన చెన్నెలో ఎల్ ఐసీలో ఆఫీసర్ గా పనిచేస్తున్నారట.ఈయన రిటైర్ అయ్యారో లేదో తెలియాల్సి ఉంది. అంతేకాదు చెన్నైలోనే ఉంటూ అక్కడ నందమూరి ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఆస్తిపాస్తులను చూసుకుంటున్నారట. మాజీ సీఎం కుమారుడు, ప్రస్తుతం సీఎం చంద్రబాబు బామ్మర్ధిగా ఉంటూ కూడా ఇలా సింపుల్ గా అవినీతికి పాల్పడకుండా జీవితాన్ని గడపడం ఒక్క అన్నగారి కుమారులకే చెల్లింది.