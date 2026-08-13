నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష ఋతువు, దక్షిణాయనం. 2026 ఆగస్టు 13, గురువారం ప్రత్యేకం, ఎందుకంటే ఈరోజే శ్రావణ మాస ప్రారంభం. ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశీయులు కొత్త పనులు చేపట్టవచ్చు? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
ఈ రోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. అయితే నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కోపాన్ని తగ్గించుకుంటే మంచిది. ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోండి.
ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. మిత్రులతో కలిసి సమయం గడుపుతారు. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అయితే ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.
ఈ రోజు మీకు కూడా మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు ఆచితూచి తీసుకోండి. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది, ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈ రోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకుంటారు, ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
ఈ రోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది, అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది, ప్రయాణాలు చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవం కూడా లభిస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)