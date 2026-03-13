Sravanthi Chokarapu Photos: హీరోయిన్లకు పోటీ వస్తున్న కొత్త యాంకరమ్మ..అందంలో అనసూయ, రష్మీ కూడా దిగదుడుపే!

Anchor Sravanthi Chokarapu Photos: చిత్రసీమకు చెందిన ఓ ముద్దుగుమ్మకైనా సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఒకప్పుడు హీరోయిన్లకు ఉండే క్రేజ్.. ఇప్పుడు సీరియల్ హీరోయిన్లు, యాంకర్లకు కూడా నెట్టింట అదే రేంజ్ క్రేజ్ వస్తోంది. సుమ, ఉదయభాను, అనసూయ, రష్మీల తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త యాంకరమ్మ కలవరానికి గురిచేస్తుంది. అందంతో కుర్రకారును ఊపేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆమె ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఆ యాంకర్ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా?
సుమ, ఉదయభాను, అనసూయ, రష్మీల తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త యాంకరమ్మ కలవరానికి గురిచేస్తుంది. అందంతో కుర్రకారును ఊపేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆమె ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ ఆ యాంకర్ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా?
ఈమె ప్రస్తుతం బుల్లితెర యాంకర్. బిస్బాస్ రియలిటీ షోలో కూడా తళుక్కున మెరిసింది. అందులో పాపులర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈవెంట్స్, ఇంటర్వ్యూలతో ఈ ముద్దుగుమ్మ బిజీబిజీగా గడుపుతుంది. ఇటీవలే ఓ తెలుగు సినిమాలో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఆమె ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఆ యాంకర్ మరెవరో కాదు ఆమె పేరు స్రవంతి. బిగ్బాస్ ఓటీటీ సీజన్లో సందడి చేసింది. ఈ రియాలిటీ షో తన మాటతో పాటు ఆటతోను తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసును దోచేసింది. ఆ సీజన్కు ఆమె విజేతగా గెలవకపోయినా.. ప్రేక్షకుల హృదయాలకు ఎంతో దగ్గరయ్యింది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు షేర్ చేస్తూ తెగ పాపులర్ అయ్యింది.
ఇప్పటి వరకు యాంకర్గా ఈవెంట్స్, టీవీ షోలు, సినిమా ఈవెంట్స్ చేసుకుంటూ వస్తున్న ఈ ముద్దుగుమ్మకి తాజాగా ఓ సినిమా ఛాన్స్ వచ్చింది. 'హే బలవంత్' సినిమాలో యాంకర్ స్రవంతికి నటించే ఛాన్స్ దక్కింది.
ఈ చిత్రంలో సుహాస్ హీరోగా నటించగా.. శివానీ నాగారం హీరోయిన్గా నటించగా.. ఈ చిత్రం థియేటర్లలో సూపర్హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది.
అటు యాంకర్గా అలరిస్తూనే.. ఇప్పుడు నటిగా మారి ప్రేక్షకులను మరింత ఆకట్టుకుంది. తరచూ సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు, వీడియోలు షేర్ చేస్తూ యాక్టివ్గా ఉండే ఈ ముద్దుగుమ్మ తాజాగా మరికొన్ని ఫొటోలు షేర్ చేసింది.