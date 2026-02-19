Sravanthi Chokkarapu: ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ రచ్చ.!. స్రవంతి చొక్కారపు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?

Sravanthi Chokkarapu on casting couch: యాంకర్ స్రవంతి చొక్కారపు హే బల్వంత్ మూవీలో నటించారు.ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 20 న అభిమానుల ముందుకు రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఇచ్చిన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
సినిమా ఇండస్ట్రీలో కమిట్ మెంట్స్ తరచుగా వార్తలలో ఉంటుంది. కొంత మంది సినిమాల్లో చాన్స్ లపేరిట హీరోయిన్లను, ఇండస్ట్రీలోని అమ్మాయిలను వేధిస్తుంటారు. తమకు లొంగితేనే, బెడ్ షేర్ చేసుకుంటే చాన్స్ లు అంటూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతారు. ఇలాంటి ఘటనల్ని కొంత మంది బైటపెడితే, మరికొంతమంది తమలో తాము కుమిలిపోతారు.
ఇటీవల మెగాస్టార్ చిరంజీవి మూవీ ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లేదని అదంతా మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని అన్నారు. దీనికి సింగర్ చిన్మయి కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇది కాస్త రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే.ఇకతరచుగా కమిట్ మెంట్ అంశం వార్తలలో నానుతూ ఉంటుంది. తాజాగా.. అందాల యాంకర్ స్రవంతి చొక్కారపు హే బల్వంత్ మూవీలో నటించారు. ఫిబ్రవరి 20న ఈ మూవీ రిలీజ్ కానుంది. దీనిలో సుహాస్, శివానీ నగరం జంటగా నటిస్తున్నారు. దీనికి గోపి అచ్చర దర్శకత్వం వహించారు.
ఈ మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా యాంకర్ స్రవంతి చొక్కారపు క్యాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి మాట్లాడారు. ఇటీవల ఒక యువతి సోషల్ మీడియా వేదికగా తనకు ఇండస్ట్రీలో కమిట్ మెంట్ లేకుండా ఎదగలేమా అంటూ ప్రశ్నించిందని విషయంను బైటపెట్టింది. దీనికి అలాంటి అనుభవం ఎప్పుడు ఎదురుకాలేదని, అది మన ప్రవర్తనను బట్టి ఉంటుదని సమాధానం చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు.
ఎదుటి వారు మన ప్రవర్తనను బట్టి రియాక్ట్ అవుతారని చెప్పారు. అదే విధంగా పూర్తి స్థాయిలో అసలు క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లేదని చెప్పలేనని, దాన్ని ఎలా డీల్ చేస్తామనేది మన మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని అన్నారు. కానీ ఇండస్ట్రీలో అందరు క్యాస్టింగ్ కౌచ్ బారినపడి ఉంటారని ఆలోచన కరెక్ట్ కాదన్నారు.
మరోవైపు యాంకర్ గా, బిగ్ బాస్, రియాల్టీ షోల్లో పాల్గొంటు స్రవంతి చొక్కారపు తనకంటూ ఫాలోయింగ్ ను క్రియేట్ చేసుకున్నారు. తరచుగా సోషల్ మీడియాలో తన హాట్ హాట్ పిక్స్ ను పోస్ట్ చేస్తు హల్ చల్ చేస్తుంటారు. ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ గబ్బర్ సింగ్ మూవీలోని డైలాగ్ తో అందర్ని ఫిదా చేశారు.
ఒకమ్మయి వారంలో లేదా నెలలో లేదా ఏడాదికి పడుద్ది.. అమ్మాయంటే పడాల్సిందే. కానీ నిజాయితీగా ఉండాలన్నారు. అదే విధంగా ఇన్నాళ్లకు తనకు మూవీలో నటించే చాన్స్ వచ్చిందని, ఎన్నో ఏళ్లుగా కష్డపడ్డానని దయచేసి అభిమానులు ఈ మూవీని చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని భావిస్తున్నట్లు స్రవంతి చొక్కొరపు అభిమానుల్ని కోరారు.