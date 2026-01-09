English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sreeleela: శ్రీలీలకు అస్సలు బుర్ర లేదా.. ఆమె అడిగిన మాటలకు ఆశ్చర్యపోతున్న అభిమానులు..!

Sreeleela Shocking Video: శ్రీలీల గురించి సౌత్ ఇండియా ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. ముఖ్యంగా తెలుగులో ఇప్పటికే స్టార్ స్టేటస్ అందుకున్న ఈ హీరోయిన్ పరాశక్తి చిత్రంతో తమిళంలో కూడా తన హవా కొనసాగించడానికి సిద్ధమయ్యింది. ఈ క్రమంలో శ్రీలీల చేసిన కొన్ని మాటలు మాత్రం ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి..
శ్రీలీల ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో బాగా బిజీగా ఉన్న యువ హీరోయిన్. వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ.. పెద్ద హీరోలతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటూ మంచి అవకాశాలు అందుకుంటోంది. నేషనల్ లెవెల్‌లో కూడా ఆమెకు గుర్తింపు వచ్చింది. అయితే అన్ని అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆమె కెరీర్‌లో పూర్తిస్థాయి బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాలు మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఇదే విషయం ఇప్పుడు అభిమానుల మధ్య చర్చగా మారింది.

ఇటీవల శ్రీలీల నటిస్తున్న పరాశక్తి సినిమా ప్రమోషన్స్ సమయంలో ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది. ఈ సినిమాను ప్రముఖ దర్శకురాలు సుధ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై మొదటి నుంచే మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా సినిమా టీమ్.. ఒక కాలేజ్‌కి వెళ్లింది. అక్కడ స్టూడెంట్స్‌తో సరదాగా మాట్లాడుతూ ఈవెంట్ కొనసాగింది.  

ఆ సమయంలో శ్రీలీల సరదాగా ఒక ప్రశ్న వేసింది. “ఇక్కడ ఎంతమంది డాక్టర్లు అవ్వాలని అనుకుంటున్నారు?” అని అడిగింది. దీంతో అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒక్కసారిగా నవ్వుతూ కేకలు వేశారు. అసలు విషయం ఏమిటంటే..అది ఒక ఆర్ట్స్ కాలేజ్. కాబట్టి డాక్టర్లు అవ్వాలనే స్టూడెంట్స్ అక్కడ అసలు ఎందుకు ఉంటాడు..? విషయం అర్థమైన వెంటనే శ్రీలీల కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీలయ్యింది. అయినా వెంటనే నవ్వుతూ తన తప్పును అంగీకరించి ఆ క్షణాన్ని లైట్‌గా తీసుకుంది. అంటే కాదు ఈ సంగతి నా జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉన్న హీరో శివ కార్తికేయన్ కూడా నవ్వు ఆపుకోలేకపోయారు.

ఈ సంఘటనను ఎవరో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది వైరల్ అయింది. దీంతో అందరూ అసలు హీరోయిన్ కి ఇంత మాత్రం బుర్ర కూడా లేదా అని కామెంట్ చేయబడుతున్నారు.

శ్రీలీల చాలా చిన్న వయసులోనే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చింది. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా మొదలై..తర్వాత హీరోయిన్‌గా మంచి అవకాశాలు దక్కించుకుంది. అలాగే ‘పుష్ప 2’లోని స్పెషల్ సాంగ్ ఆమెకు పాన్ ఇండియా క్రేజ్ తెచ్చింది. ఇప్పుడు ఆమె ఆశలన్నీ పరాశక్తి మీదే ఉన్నాయి.

