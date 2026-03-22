Sreeleela: చాలా వేధించారు.. బోరున ఏడ్చాను.. వదిలేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను: శ్రీలీల

Sreeleela Emotional : టాలీవుడ్‌లో తక్కువ సమయంలోనే మంచి గుర్తింపు పొందిన హీరోయిన్ శ్రీలీల తన కెరీర్‌లో ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో భావోద్వేగంగా మాట్లాడింది. చిన్న వయసులోనే స్టార్ హీరోలతో నటించే అవకాశం దక్కించుకుని వేగంగా ఎదిగిన ఈ నటి, మొదట్లో అంత సులభంగా ప్రయాణం జరగలేదని చెప్పింది.
 
శ్రీలీల సినీ ప్రయాణం పెళ్లి సందD సినిమాతో ప్రారంభమైంది. ఆ సినిమా ద్వారా ఆమెకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. అందమైన లుక్, ఎనర్జిటిక్ డ్యాన్స్, చురుకైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. దీంతో తక్కువ కాలంలోనే పెద్ద హీరోల సరసన నటించే అవకాశాలు వరుసగా వచ్చాయి. పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, రవితేజ వంటి అగ్ర నటులతో నటించడం ఆమె కెరీర్‌కు పెద్ద ప్లస్ అయింది.

ఇటీవల ఆమె నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా విడుదల సందర్భంగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన మనసులోని బాధను పంచుకుంది. కెరీర్ ప్రారంభంలో సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన నెగెటివ్ కామెంట్స్ తనను చాలా బాధపెట్టాయని చెప్పింది. ఆ సమయంలో తాను చాలా సెన్సిటివ్‌గా ఉండేదాన్ని, ట్రోలింగ్ వల్ల ఎన్నోసార్లు ఏడ్చేదాన్ని అని తెలిపింది.  

కొన్ని సందర్భాల్లో సినిమాలు వదిలేయాలని కూడా అనిపించిందని ఆమె చెప్పింది. చదువుపై దృష్టి పెట్టాలని, కాలేజీకి వెళ్లిపోవాలని కూడా తన తల్లితో చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయని గుర్తు చేసుకుంది. అయితే కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ప్రోత్సాహం, తనపై ఉన్న నమ్మకం వల్లే ఆ ఆలోచనల నుంచి బయటపడగలిగానని చెప్పింది.

ఇప్పుడేమో పరిస్థితి మారిందని, ట్రోలింగ్‌ను ఎలా ఎదుర్కోవాలో అర్థమైందని శ్రీలీల తెలిపింది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతికూల వ్యాఖ్యలను పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగడం నేర్చుకున్నానని చెప్పింది. ప్రస్తుతం ప్రేక్షకుల నుంచి కూడా మంచి మద్దతు లభిస్తోందని ఆనందం వ్యక్తం చేసింది.  

ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, ఆమె పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గుర్తింపు పొందడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. తమిళం, హిందీ చిత్రాల్లో కూడా అవకాశాలు దక్కించుకుంటూ తన కెరీర్‌ను విస్తరించుకుంటోంది. ఇలా కష్టాలను దాటుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్న శ్రీలీల కథ చాలా మందికి ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.

