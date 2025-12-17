English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Sreeleela: చేతులు జోడించి అడుగుతున్నాను.. అలా చేయకండి.. శ్రీలీల ఎమోషనల్..

Sreeleela: చేతులు జోడించి అడుగుతున్నాను.. అలా చేయకండి.. శ్రీలీల ఎమోషనల్..

Sreeleela Emotional Post: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్.. అనేది మన జీవితం సులభంగా మారేందుకు వచ్చిన ఒక శక్తివంతమైన టెక్నాలజీ. సరైన రీతిలో వాడితే ఇది ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కానీ అదే టెక్నాలజీని కొందరు తప్పుదోవలో ఉపయోగించి.. ఇతరులకు తీవ్ర మానసిక వేదన కలిగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న మహిళలే ఎక్కువగా ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు.
 
1 /5

ఇటీవల కాలంలో కొంతమంది ఆకతాయిలు ఏఐ సాయంతో హీరోయిన్ల డీప్ ఫేక్ వీడియోలు.. అసత్య ఫోటోలు తయారు చేస్తున్నారు. ఎవరో తెలియని వ్యక్తితో పెళ్లయినట్టు.. లేదా ప్రేమలో ఉన్నట్టు చూపిస్తూ ఫోటోలు క్రియేట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇవి చూసే సామాన్య ప్రజలు కూడా కొన్నిసార్లు అవి నిజమేనని నమ్మే పరిస్థితి వస్తోంది. దీని వల్ల ఆ హీరోయిన్ల వ్యక్తిగత జీవితం.. కెరీర్ రెండూ ప్రమాదంలో పడుతున్నాయి.

2 /5

గతంలో రష్మికకు సంబంధించిన డీప్ ఫేక్ వీడియో దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద సంచలనం సృష్టించింది. అప్పట్లో చాలా మంది ఈ విషయంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి వాటిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని.. సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు. అయినప్పటికీ.. ఇలాంటి ఘటనలు ఆగకపోవడం ఆందోళన కలిగించే విషయం.

3 /5

ఇప్పుడు ఇదే ఏఐ దుర్వినియోగం శ్రీలీలకూ సమస్యలు తెచ్చిపెట్టింది. వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఆమె.. చివరకు ఈ అంశంపై స్పందించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆమె భావోద్వేగంగా ఒక పోస్ట్ షేర్ చేసింది.

4 /5

“నేను చేతులు జోడించి ప్రతి సోషల్ మీడియా యూజర్‌ను ఒకటే కోరుతున్నాను. ఏఐతో తయారయ్యే అర్థంలేని కంటెంట్‌కు మద్దతివ్వకండి. టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం.. దుర్వినియోగం చేయడం రెండింటి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. టెక్నాలజీ జీవితం సులభం చేయడానికి ఉండాలి, కష్టం చేయడానికి కాదు. సినిమా రంగంలో ఉన్న ప్రతి అమ్మాయి కూడా ఎవరికో ఒకరి కూతురు, సోదరి, స్నేహితురాలు లేదా సహోద్యోగి అయి ఉంటుంది. మేము అందరం కూడా సురక్షిత వాతావరణంలో పని చేస్తున్నామనే నమ్మకంతో ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉండాలనుకుంటున్నాం. కానీ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు నాకు బాధ కలుగుతుంది. నా తోటి నటీమణులు కూడా వీటిని ఫేస్ చేస్తున్నారు. అధికారులే ఇకపై ఈ విషయాన్ని చూసుకోవాలి,” అంటూ పోస్ట్ షేర్ చేసింది.           View this post on Instagram                       A post shared by SREELEELA (@sreeleela14)

5 /5

అంతేకాకుండా సినిమాలతో బిజీగా ఉండడం వల్ల తను ఆన్‌లైన్‌లో జరుగుతున్నవి చూడడం లేదని.. కానీ వాటిని తన దృష్టికి తీసుకొచ్చిన వాళ్లకు ధన్యవాదాలు అని చెప్పుకొచ్చింది.

Sreeleela Emotional Post Sreeleela AI Misuse Sreeleela Deepfake Issue Sreeleela Viral Instagram Post AI Deepfake Photos Actresses

Next Gallery

Huawei Nova 15: డిసెంబర్ 22న హువావే నోవా 15 సిరీస్ విడుదల.. ఫీచర్స్ వివరాలు ఇవే!