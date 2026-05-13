Sreeleela: శ్రీలీల చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా నటించిన ఏకైక సినిమా తెలుసా..!

Sreeleela Act As Child Artist: శ్రీలీల.. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్న పదహారాణాల అచ్చ తెలుగు భామ అని చెప్పాలి. టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో బుల్లెట్ వేగంతో వచ్చి రాకెట్ వేగంతో దూసుకుపోతుంది. ప్రస్తుతం కెరీర్ పరంగా హిట్స్ లేక రేసులో చాలా వెనకబడింది. ఇక ఈమె కెరీర్ లో బాలనటిగా నటించిన ఏకైక సినిమా ఒకటి మాత్రమే ఉంది.అదేమిటంటే..
Sreeleela : శ్రీలీల తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్ వంటి అగ్ర హీరోల సరసన ఆడిపాడింది. బడా హీరోల సినిమాల్లో నటించానే సంతృప్తి తప్పితే కథానాయికగా సక్సెస్ మాత్రం లేవనే చెప్పాలి.
ఓ వైపు యంగ్ హీరోల సరసన నటిస్తూనే టాప్ గేర్ లో దూసుకుపోతుంది. స్టార్స్ సరసన నటిస్తున్న ఈ భామకు సరైన సక్సెస్ మాత్రం అందడం లేదు. బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’ సినిమా మినహా శ్రీలీలకు ఆ తర్వాత హీరోయిన్ గా నటించిన ఒక్క సినిమా కూడా హిట్ కాలేదు.
మధ్యలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటించిన ‘పుష్ప 2’లో చేసిన కిస్సిక్ పాప ఐటెం సాంగ్ మాత్రమే ఈమెకు ఉన్నంతలో కాస్త ఊరట. అంతకు ముందు చేసిన ‘ఎక్స్ ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్’, గుంటూరు కారం, ‘రాబిన్ హుడ్, జూనియర్, మాస్ జాత చిత్రాలు శ్రీలీలకు నిరాశనే మిగిల్చాయి.
ఈ యేడాది తమిళంలో ‘పరాశక్తి’ సినిమా శ్రీలీలకు నిరాశనే మిగుల్చింది. మరోవైపు తెలుగులో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమాలో పవన్ సరసన శ్రీలీల నటించింది. ఈ సినిమా ఒకటి వచ్చిందనే విషయమే పవన్ ఫ్యాన్స్ సహా చాలా మందికి తెలియకుండా పోయింది.
ఓ రకంగా చెప్పాలంటే శ్రీలీలకు ప్రెజెంట్ బ్యాడ్ టైమ్ నడుస్తోందనే చెప్పాలి.శ్రీలీల విషయానికొస్తే.. ఈమె కన్నడ చిత్రం ‘కిస్’ చిత్రంతో సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత తెలుగులో దర్శకేంద్రుడు కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వ పర్యవేక్షణలో వచ్చిన 'పెళ్లిసందD'చిత్రంతో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అడుగు పెట్టింది.
ఫస్ట్ చిత్రంతోనే తన యాక్టింగ్, డాన్సింగ్ స్కిల్స్తో ఇక్కడి ఆడియన్స్ ను తనవైపు తిప్పుకునేలా చేసింది శ్రీలీల.హీరోయిన్ గా యాక్ట్ చేసిన ఫస్ట్ మూవీతోనే తెలుగు చిత్రంతోనే ఓవర్ నైట్ పాపులర్ అయింది. ఈమె చిన్నపుడు అంజలి హీరోయిన్ గా నటించిన ‘చిత్రాంగద’ సినిమాలో శ్రీలీల బాలనటిగా నటించింది. ఈ చిత్రం పెద్దగా ఆడలేదు.మొత్తంగా శ్రీలీల ఎంటైర్ కెరీర్ లో ఈ సినిమా తప్పితే మరో సినిమాలో బాలనటిగా నటించలేదు.