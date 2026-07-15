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Sreeleela: శ్రీలీలకు ఇండస్ట్రీలో ఎదురుదెబ్బ.. ఒక్కసారి కాదు రెండోసారి కూడా అవమానం!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 15, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:39 PM IST

Sreeleela:టాలీవుడ్ యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీలీల కెరీర్ ప్రస్తుతం ఆసక్తికర మలుపులు తిరుగుతోంది. వరుస అవకాశాలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుల నుంచి ఆమె తప్పుకుంటున్నారనే వార్తలు తరచూ వినిపిస్తున్నాయి. తాజాగా కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్ నటించనున్న కొత్త చిత్రం నుంచి కూడా శ్రీలీల తప్పుకున్నారనే ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

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శ్రీలీల

తెలుగు చిత్రసీమలో మహేష్ బాబు, పవన్ కళ్యాణ్, రవితేజ వంటి అగ్రహీరోల సరసన నటించి తక్కువ సమయంలోనే స్టార్ హీరోయిన్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శ్రీలీల, ఇప్పుడు తమిళ చిత్రసీమలో కూడా తన స్థానం బలపర్చుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇటీవల తమిళంలో విడుదలైన పరాశక్తి చిత్రంతో ఆమె కోలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టారు. సినిమా ఆశించిన ఫలితాన్ని అందుకోకపోయినా, వరుస అవకాశాలు మాత్రం ఆమె తలుపు తడుతున్నాయి.

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శ్రీలీల ఇండస్ట్రీ షాక్

ఇప్పటికే ధనుష్ సరసన ఓ చిత్రంలో నటించే అవకాశం దక్కించుకున్న శ్రీలీల, అజిత్ కుమార్-అధిక్ రవిచంద్రన్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కనున్న భారీ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా ఎంపికయ్యారనే వార్తలు గతంలో వినిపించాయి. అయితే ఇప్పుడు అదే ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఆమె తప్పుకున్నారంటూ కోలీవుడ్ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి.  

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శ్రీలీల అవమానం

అయితే ఈ ప్రచారంపై ఇప్పటివరకు చిత్రబృందం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. శ్రీలీల స్వయంగా తప్పుకున్నారా? లేక డేట్స్ సమస్యల కారణంగా మేకర్స్ మరో హీరోయిన్‌ను ఎంపిక చేశారా? అనే విషయంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.  

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శ్రీలీల కొత్త సినిమా

ఇదే తరహా పరిస్థితి ఇటీవల అఖిల్ నటించిన లెనిన్ సినిమాకూ ఎదురైంది. ఆ చిత్రంలో తొలుత శ్రీలీలను ఎంపిక చేసినప్పటికీ, షెడ్యూల్ సమస్యల కారణంగా ఆమె స్థానంలో భాగ్యశ్రీ బోర్సేను తీసుకున్నట్లు నిర్మాత నాగవంశీ వివరించారు. దీంతో తాజా అజిత్ సినిమా వార్తల వెనుక కూడా డేట్స్ సమస్యే కారణమా అనే చర్చ నడుస్తోంది.  

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శ్రీలీల లేటెస్ట్ న్యూస్

ప్రస్తుతం శ్రీలీల చేతిలో పలు తెలుగు, తమిళ ప్రాజెక్టులు ఉన్న నేపథ్యంలో, ఈ వార్తల్లో ఎంతవరకు నిజం ఉందో అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే. అయితే కోలీవుడ్‌లో ఆమె కెరీర్‌కు ఇది నిజంగా ఎదురుదెబ్బ అవుతుందా లేదా అనేది రానున్న రోజుల్లో తేలనుంది.

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