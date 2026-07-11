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Sreeleela Monthly Income: భారీగా పెరిగిన శ్రీలీల ఆదాయం..నెలకు ఇంత డబ్బు ఎలా వస్తోంది?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 11, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:29 PM IST

Sreeleela Monthly Income:ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా కేవలం వినోదానికి మాత్రమే కాకుండా మంచి ఆదాయ వేదికగా కూడా మారింది. ముఖ్యంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా సెలబ్రిటీలు, ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్లు బ్రాండ్ ప్రమోషన్లు, స్పాన్సర్డ్ పోస్టులు, ప్రత్యేక కంటెంట్‌తో భారీగా సంపాదిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ హీరోయిన్ శ్రీలీల ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా నెలకు భారీ ఆదాయం పొందుతున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 

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శ్రీలీల ఆదాయం

తెలుగు కుటుంబానికి చెందిన శ్రీలీల బెంగళూరులో పెరిగారు. ఆమె మొదట కన్నడ సినిమాల్లో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తర్వాత 'పెళ్లి సందD' సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టారు. అందమైన లుక్స్, చురుకైన డ్యాన్స్, మంచి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌తో చాలా తక్కువ సమయంలోనే స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదిగారు.  

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శ్రీలీల నెలవారీ ఆదాయం

తర్వాత వరుసగా పెద్ద హీరోల సినిమాల్లో అవకాశాలు అందుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్, మహేశ్ బాబు, రవితేజ వంటి ప్రముఖ నటులతో కలిసి నటించే అవకాశం ఆమెకు దక్కింది. ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమాలతో పాటు తమిళం, హిందీ చిత్రాల్లో కూడా బిజీగా ఉన్నారు. తమిళంలో హీరో ధనుష్ సరసన నటిస్తుండగా, బాలీవుడ్‌లో దర్శకుడు అనురాగ్ బసు తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రంలో కార్తీక్ ఆర్యన్‌తో కలిసి కనిపించనున్నారు.  

Sreeleela net worth3/6

శ్రీలీల సంపాదన

శ్రీలీల నటించిన కొన్ని సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో విజయాన్ని సాధించకపోయినా, ఆమెకు అవకాశాలు మాత్రం తగ్గలేదు. నిర్మాతలు, దర్శకులు ఆమె డ్యాన్స్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, యువతలో ఉన్న క్రేజ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొత్త ప్రాజెక్టులకు ఎంపిక చేస్తున్నారని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో నటనకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్రలు చేయాలని కూడా ఆమె కోరుకుంటున్నట్లు సమాచారం.  

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శ్రీలీల రెమ్యునరేషన్

సినిమాలతో పాటు ప్రముఖ బ్రాండ్ల ప్రచార కార్యక్రమాల్లో కూడా శ్రీలీల చురుకుగా పాల్గొంటున్నారు. వాణిజ్య ప్రకటనలు, బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఒప్పందాలు ద్వారా కూడా ఆమెకు మంచి ఆదాయం వస్తోందని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఒక సినిమాకు ఆమె రూ.2 కోట్ల నుంచి రూ.7 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నారనే వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై అధికారిక సమాచారం లేదు. ఇక ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో శ్రీలీలకు సుమారు 16.6 మిలియన్ల ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. తరచూ షూటింగ్ అప్‌డేట్లు, ఫోటోలు, వీడియోలు, వ్యక్తిగత క్షణాలను అభిమానులతో పంచుకుంటూ ఉంటారు. ఈ కారణంగా ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతాలకు భారీ ఆదరణ లభిస్తోంది.  

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శ్రీలీల నెట్ వర్త్

సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం ప్రకారం, ఒక స్పాన్సర్డ్ పోస్ట్‌కు శ్రీలీల రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నారట. ఇలా నెలకు రూ.30 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారానే సంపాదిస్తున్నారనే వార్తలు సినీ వర్గాల్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే ఈ సంఖ్యలపై శ్రీలీల లేదా ఆమె బృందం నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.  

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శ్రీలీల బ్రాండ్ అంబాసిడర్

ప్రస్తుతం ఆమెకు దేశవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న గుర్తింపు, సోషల్ మీడియాలో ఉన్న భారీ ఫాలోయింగ్‌ను చూస్తే, రాబోయే రోజుల్లో ఆమె బ్రాండ్ విలువతో పాటు సోషల్ మీడియా ఆదాయం కూడా మరింత పెరిగే అవకాశముందని పరిశ్రమ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.

TAGS:
Sreeleela
Sreeleela Income
Sreeleela Monthly Income
Sreeleela earnings
sreeleela net worth
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Sreeleela brand endorsements

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