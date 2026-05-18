తిలక్ వర్మతో శ్రీలీల పెళ్లి.. క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరోయిన్ తల్లి..!

Published: May 18, 2026, 11:17 AM IST|Updated: May 18, 2026, 11:17 AM IST

Sreeleela relationship rumours: నటి శ్రీలీల, భారత క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ గురించి గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో అనేక వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. వీరిద్దరూ రిలేషన్‌లో ఉన్నారంటూ పలు కథనాలు వచ్చాయి. అయితే ఈ వార్తలపై తాజాగా శ్రీలీల తల్లి డాక్టర్ స్వర్ణలత స్పందించారు. 

ఈ రూమర్స్‌లో ఎలాంటి నిజం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. శ్రీలీలకు తిలక్ వర్మతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. సోషల్ మీడియాలో కారణం లేకుండా కథలు సృష్టిస్తున్నారు అని అన్నారు. ఇవన్నీ పూర్తిగా ఊహాగానాలేనని తెలిపారు.

ప్రస్తుతం శ్రీలీల చదువులు మరియు సినిమాలతో చాలా బిజీగా ఉందని స్వర్ణలత చెప్పారు. జూన్‌లో జరగనున్న NEET-PG పరీక్షకు శ్రీలీల సిద్ధమవుతోందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆమె దృష్టి మొత్తం చదువులు, కెరీర్‌పైనే ఉందన్నారు. ఇప్పుడే పెళ్లి లేదా రిలేషన్ గురించి ఆలోచించే పరిస్థితిలో శ్రీలీల లేదని కూడా చెప్పారు. తన భవిష్యత్తు లక్ష్యాలపైనే ఆమె ఫోకస్ పెట్టిందన్నారు.

ఈ రూమర్స్ ఎలా మొదలయ్యాయంటే.. 2025 డిసెంబర్‌లో జరిగిన వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా శ్రీలీల తన తల్లితో కలిసి తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకుంది. అదే సమయంలో తిలక్ వర్మ కూడా తన కుటుంబంతో అక్కడికి వచ్చినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఇద్దరినీ కలిపి ప్రచారం ప్రారంభమైంది.  

అంతేకాకుండా టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ సమయంలో కూడా ఈ గాసిప్స్ మరింత పెరిగాయి. వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్‌కు శ్రీలీల హాజరైంది. ఆమె టీమ్‌లో ఒకరు తిలక్ వర్మకు సంబంధించిన జెర్సీ ధరించారని కొందరు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు. దీంతో మరిన్ని ఊహాగానాలు వచ్చాయి. అయితే ఈ రెండు సంఘటనలు పూర్తిగా యాదృచ్ఛికమేనని స్వర్ణలత స్పష్టం చేశారు. సంబంధం లేని విషయాలను సోషల్ మీడియా పెద్ద కథలుగా మారుస్తోందని అన్నారు.

ఇదే కాకుండా గతంలో బాలీవుడ్ హీరో కార్తీక్ ఆర్యన్‌తో కూడా శ్రీలీల పేరు కలిపి వార్తలు వచ్చిన సంగతి గుర్తు చేశారు. అనురాగ్ బసు సినిమా కారణంగా వచ్చిన ఆ వార్తల్లో కూడా ఎలాంటి నిజం లేదన్నారు. ప్రస్తుతం శ్రీలీల కొద్దిరోజుల విరామం తీసుకుని, తన తదుపరి సినిమాను జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసుకుంటోందని స్వర్ణలత తెలిపారు.

