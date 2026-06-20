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Sreeleela Net Worth: సోషల్ మీడియాలో టాప్ ఎర్నర్‌గా దూసుకెళ్తున్న శ్రీలీల.. సంపాదన ఎంతంటే

Written ByVishnupriya
Published: Jun 20, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:27 PM IST

Sreeleela Social media earning: యువ నటి శ్రీలీల ప్రస్తుతం సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలో కూడా భారీ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందుతోంది. తన అందం, డ్యాన్స్, నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ భామ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా భారీ ఆదాయం సంపాదిస్తున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

Sreeleela Brand Promotions1/5

శ్రీలీల నెట్ వర్త్

ప్రస్తుతం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో శ్రీలీలకు లక్షలాది మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఆమె పోస్ట్ చేసే ఫోటోలు, వీడియోలు, రీల్స్‌కు అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. దీంతో పలు ప్రముఖ బ్రాండ్లు ఆమెతో ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.వివరాల ప్రకారం, శ్రీలీల ఒక బ్రాండ్ ప్రమోషన్ లేదా స్పాన్సర్డ్ పోస్ట్ కోసం సుమారు రూ.8 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. యువతలో ఆమెకు ఉన్న క్రేజ్ కారణంగా అనేక కంపెనీలు ఆమెతో కలిసి పనిచేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాయి.

Sreeleela Social Media Income2/5

శ్రీలీల సంపాదన

ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, శ్రీలీల కేవలం ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారానే నెలకు దాదాపు రూ.35 లక్షల నుంచి రూ.40 లక్షల వరకు ఆదాయం పొందుతున్నట్లు అంచనా. ఈ లెక్కన ఏడాదికి రూ.4 కోట్ల నుంచి రూ.5 కోట్ల వరకు సంపాదించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీలకు ఎంత పెద్ద ఆదాయ వనరుగా మారిందో ఈ సంఖ్యలు స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా మీ ఈ హీరోయిన్ కి ఆస్తులు 20 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చు అని అంచనా.  

Sreeleela Instagram Earnings3/5

శ్రీలీల ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఆదాయం

శ్రీలీల ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో తరచూ ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, లైఫ్‌స్టైల్ ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన ప్రకటనలు కనిపిస్తుంటాయి. కొత్త కొత్త బ్రాండ్లతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంటూ ఆమె డిజిటల్ ప్రపంచంలో కూడా బిజీగా కొనసాగుతోంది. దీంతో ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతా ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా కనిపిస్తోంది.  

Sreeleela Instagram Followers4/5

శ్రీలీల సోషల్ మీడియా ఎర్నింగ్స్

ఇక సినిమా కెరీర్ విషయానికి వస్తే, శ్రీలీల ప్రస్తుతం దక్షిణాది చిత్రాలతో పాటు బాలీవుడ్‌లో కూడా అవకాశాలు అందుకుంటోంది. బాలీవుడ్ స్టార్ కార్తీక్ ఆర్యన్ హీరోగా, అనురాగ్ బసు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రంలో ఆమె నటిస్తోంది. ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి.  

Sreeleela Assets5/5

శ్రీలీల బ్రాండ్ ప్రమోషన్స్

సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలో కూడా విజయవంతంగా రాణిస్తున్న శ్రీలీల, కొత్త తరం నటీమణులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. అభిమానుల మద్దతు, పెరుగుతున్న ఫాలోయింగ్‌తో ఆమె భవిష్యత్తులో మరింత పెద్ద విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

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