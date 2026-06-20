Sreeleela Social media earning: యువ నటి శ్రీలీల ప్రస్తుతం సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలో కూడా భారీ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందుతోంది. తన అందం, డ్యాన్స్, నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ భామ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా భారీ ఆదాయం సంపాదిస్తున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఇన్స్టాగ్రామ్లో శ్రీలీలకు లక్షలాది మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఆమె పోస్ట్ చేసే ఫోటోలు, వీడియోలు, రీల్స్కు అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. దీంతో పలు ప్రముఖ బ్రాండ్లు ఆమెతో ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.వివరాల ప్రకారం, శ్రీలీల ఒక బ్రాండ్ ప్రమోషన్ లేదా స్పాన్సర్డ్ పోస్ట్ కోసం సుమారు రూ.8 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. యువతలో ఆమెకు ఉన్న క్రేజ్ కారణంగా అనేక కంపెనీలు ఆమెతో కలిసి పనిచేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాయి.
శ్రీలీల ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో తరచూ ఫ్యాషన్, బ్యూటీ, లైఫ్స్టైల్ ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన ప్రకటనలు కనిపిస్తుంటాయి. కొత్త కొత్త బ్రాండ్లతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంటూ ఆమె డిజిటల్ ప్రపంచంలో కూడా బిజీగా కొనసాగుతోంది. దీంతో ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతా ఎప్పుడూ యాక్టివ్గా కనిపిస్తోంది.
ఇక సినిమా కెరీర్ విషయానికి వస్తే, శ్రీలీల ప్రస్తుతం దక్షిణాది చిత్రాలతో పాటు బాలీవుడ్లో కూడా అవకాశాలు అందుకుంటోంది. బాలీవుడ్ స్టార్ కార్తీక్ ఆర్యన్ హీరోగా, అనురాగ్ బసు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రంలో ఆమె నటిస్తోంది. ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
సినిమాలతో పాటు సోషల్ మీడియాలో కూడా విజయవంతంగా రాణిస్తున్న శ్రీలీల, కొత్త తరం నటీమణులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. అభిమానుల మద్దతు, పెరుగుతున్న ఫాలోయింగ్తో ఆమె భవిష్యత్తులో మరింత పెద్ద విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.