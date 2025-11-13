English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sreeleela: ఏం అందం రా బాబూ.. చీరలో అప్సరసలా మతిపోగొట్టేస్తోన్న శ్రీలీల..!

Heroine Sreeleela: శ్రీలీల.. తెలుగు సినీప్రియులకు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. పెళ్లి సందడి మూవీతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. హిట్స్, ప్లాపులతో సంబంధమే లేకుండా బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూవీస్‌తో దూసుకుపోతుంది ఈ అమ్మడు. తాజాగా చీరలో శ్రీలీల షేర్ చేసిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి. మీరు కూడా ఆ ఫొటోలపై ఓ లుక్కేయండి..

1 /5

తన మొదటి సినిమా పెళ్లి సందడితోనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది శ్రీలీల. ఆ తర్వాత రవితేజతో చేసి ధమాకా సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకుంది. ఈ మూవీ తర్వాత తెలుగులో శ్రీలీలకు వరుస ఆఫర్స్ క్యూ కట్టాయి.

2 /5

అయితే ధమాకా సినిమా తర్వాత అనేక సినిమాలు చేసినప్పటికీ ఆ స్థాయిలో మాత్రం హిట్ రాలేదు. ఆ తర్వాత పుష్ప2 సినిమాలో కిసిక్కు డ్యాన్స్‌తో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకుంది ఈ చిన్నది.

3 /5

ప్రస్తుతం శ్రీలీల చేతిలో వరుస ప్రాజెక్ట్‌లు ఉన్నాయి. మాస్ మహారాజా రవితేజ మాస్ జాతర సినిమాతో ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. దీని తరువాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాలో శ్రీలీల నటిస్తోంది.  

4 /5

సినిమాల షూటింగ్‌లతో ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ.. శ్రీలీల తన అభిమానులతో ఎప్పటికప్పుడు టచ్‌లో ఉంటుంది. సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉండే తాజాగా చీరలో షేర్ చేసిన ఫొటోలు నెట్టింట్లో తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.

5 /5

ఇక ఈ ఫొటోలు చూసిన శ్రీలీల అభిమానులు, నెటిజన్లు.. చీరలో బుట్టబొమ్మలో ఉన్నావు, సో క్యూట్, లుకింగ్ స్టన్నింగ్, ప్రెట్టీ, బ్యూటిఫుల్ అంటూ రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Sreeleela Actress Sreeleela Heroine Sreeleela Sreeleela Photos Heroine Sreeleela Latest Photos

