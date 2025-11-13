Sreeleela: ఏం అందం రా బాబూ.. చీరలో అప్సరసలా మతిపోగొట్టేస్తోన్న శ్రీలీల..!

Heroine Sreeleela: శ్రీలీల.. తెలుగు సినీప్రియులకు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. పెళ్లి సందడి మూవీతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. హిట్స్, ప్లాపులతో సంబంధమే లేకుండా బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూవీస్తో దూసుకుపోతుంది ఈ అమ్మడు. తాజాగా చీరలో శ్రీలీల షేర్ చేసిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి. మీరు కూడా ఆ ఫొటోలపై ఓ లుక్కేయండి..
తన మొదటి సినిమా పెళ్లి సందడితోనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది శ్రీలీల. ఆ తర్వాత రవితేజతో చేసి ధమాకా సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకుంది. ఈ మూవీ తర్వాత తెలుగులో శ్రీలీలకు వరుస ఆఫర్స్ క్యూ కట్టాయి.
అయితే ధమాకా సినిమా తర్వాత అనేక సినిమాలు చేసినప్పటికీ ఆ స్థాయిలో మాత్రం హిట్ రాలేదు. ఆ తర్వాత పుష్ప2 సినిమాలో కిసిక్కు డ్యాన్స్తో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకుంది ఈ చిన్నది.
ప్రస్తుతం శ్రీలీల చేతిలో వరుస ప్రాజెక్ట్లు ఉన్నాయి. మాస్ మహారాజా రవితేజ మాస్ జాతర సినిమాతో ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. దీని తరువాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమాలో శ్రీలీల నటిస్తోంది.
సినిమాల షూటింగ్లతో ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ.. శ్రీలీల తన అభిమానులతో ఎప్పటికప్పుడు టచ్లో ఉంటుంది. సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉండే తాజాగా చీరలో షేర్ చేసిన ఫొటోలు నెట్టింట్లో తెగ ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
ఇక ఈ ఫొటోలు చూసిన శ్రీలీల అభిమానులు, నెటిజన్లు.. చీరలో బుట్టబొమ్మలో ఉన్నావు, సో క్యూట్, లుకింగ్ స్టన్నింగ్, ప్రెట్టీ, బ్యూటిఫుల్ అంటూ రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.