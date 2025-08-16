English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sreeleela: చలికి వణికిపోతూ ఏడ్చేసిన శ్రీ లీల.. అయినా వదలకుండా..!

Sreeleela Viral Video 
ప్రస్తుతం తెలుగు భాషలో..వరస సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న హీరోయిన్ ఎవరు అంటే.. వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు శ్రీ లీల. చేయాలో అపజయాలతో సంబంధం లేకుండా ఈమెకు ఆఫర్లు వస్తూనే ఉన్నాయి.. తాజాగా శ్రీ లీల వీడియో ఒకటి ఆమె అభిమానులను ఎమోషన్ కి గురిచేస్తుంది..
1 /5

ఒకపక్క చదువుకుంటూ.. మరోపక్క సినిమాలు చేస్తూ.. తన లైఫ్ని ఏమో బిజీగా స్పెండ్ చేస్తుంది శ్రీ లీల.. ముఖ్యంగా తెలుగులో వరస అవకాశాలు అందుకుంటూ దూసుకుపోతోంది..

2 /5

ఒక సంవత్సరంలోనే.. రెండు మూడు సినిమాల కన్నా పైగానే నటిస్తోంది ఈ హీరోయిన్. ఈ క్రమంలో శ్రీలీలకు సంబంధించిన ఒక వీడియో ఆమె అభిమానులను ఎమోషన్ కి గురిచేస్తుంది. 

3 /5

ఇంతకీ ఆ వీడియోలో ఏముందంటే.. సినిమాకు వచ్చిన మొదట్లో శ్రీ లీలా ఏదో సినిమా షూటింగ్ క్లిప్పులో చలికి తెగ వనికి పోతూ కనిపించింది. చలి అంతలా ఉన్నా కానీ.. వదలకుండా షూటింగ్ చేస్తూ కనిపించింది…  

4 /5

ఒకరకంగా ఆ చలికి శ్రీ లీల ఏడుస్తూ ఉన్నట్టు ఈ వీడియోలో ఉండగా.. అంత కష్టపడుతూ శ్రీ లీల షూటింగ్ జరుపుకుండా అంటూ ఆమె అభిమానులు కింద బాధతో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. 

5 /5

ప్రస్తుతం ఎందుకు సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

