English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Mangalavaaram 2: పాయల్ రాజ్ పుత్ మంగళవారం సీక్వెల్ లో శ్రీలీల!

Sreeleela Mangalavaaram sequel: టాలీవుడ్‌లో ప్రత్యేకమైన కథలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు అజయ్ భూపతి మరోసారి ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టుతో వార్తల్లో నిలిచారు. ఆయన తెరకెక్కించిన ‘మంగళవారం’ సినిమా గతంలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు ఆ సినిమాకు సీక్వెల్ తీసుకురావాలని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయనే వార్తలు ఫిల్మ్ నగర్‌లో గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి.
1 /5

అజయ్ భూపతి ప్రస్తుతం శ్రీనివాస మంగాపురం సినిమా పై పని చేస్తున్నప్పటికీ, తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్‌గా భావిస్తున్న మంగళవారం 2 కథను సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. ఈ కథను ప్రముఖ దర్శకుడు కొరటాల శివకు వినిపించగా, ఆయనకు కథ నచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆయన తన స్నేహితుడు, నిర్మాత మిక్కిలినేని సుధాకర్‌తో కలిసి ఈ సినిమాను నిర్మించడానికి ముందుకు వచ్చినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.  

2 /5

మొదటి భాగం మంగళవారం టెక్నికల్ పరంగా, కథ పరంగా కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా పాయల్ రాజ్‌పుత్ నటన ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. అలాగే సంగీత దర్శకుడు అజనీష్ లోక్‌నాథ్ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సినిమా ప్రభావాన్ని మరింత పెంచింది. ఈ కారణాల వల్లే ఇప్పుడు సీక్వెల్‌పై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.  

3 /5

ఇక మంగళవారం 2 కథ విషయంలో దర్శకుడు మరింత సస్పెన్స్, థ్రిల్ ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారని సమాచారం. మొదటి భాగంలో మిగిలిపోయిన కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడంతో పాటు, కొత్త మలుపులతో కథను మరింత ఆసక్తికరంగా తీర్చిదిద్దాలని చూస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతం చర్చల దశలో ఉన్నప్పటికీ, త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశముంది.  

4 /5

ఇంకా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, భాగంలో నటించిన పాయల్ రాజ్‌పుత్ మళ్లీ కొనసాగుతారా లేదా అన్నది ఇంకా ఖరారు కాలేదు. మరోవైపు, ఈ సీక్వెల్‌లో శ్రీలీల నటిస్తారని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు.  

5 /5

మంగళవారం 2 ప్రాజెక్ట్‌పై రోజురోజుకు ఆసక్తి పెరుగుతోంది. కొత్త కథ, కొత్త నటీనటులు, భారీ నిర్మాణంతో ఈ సినిమా రూపొందితే, మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉంది.

Next Gallery

