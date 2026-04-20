Mangalavaaram 2: పాయల్ రాజ్ పుత్ మంగళవారం సీక్వెల్ లో శ్రీలీల!

Sreeleela Mangalavaaram sequel: టాలీవుడ్లో ప్రత్యేకమైన కథలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు అజయ్ భూపతి మరోసారి ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టుతో వార్తల్లో నిలిచారు. ఆయన తెరకెక్కించిన ‘మంగళవారం’ సినిమా గతంలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు ఆ సినిమాకు సీక్వెల్ తీసుకురావాలని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయనే వార్తలు ఫిల్మ్ నగర్లో గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి.
అజయ్ భూపతి ప్రస్తుతం శ్రీనివాస మంగాపురం సినిమా పై పని చేస్తున్నప్పటికీ, తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్గా భావిస్తున్న మంగళవారం 2 కథను సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. ఈ కథను ప్రముఖ దర్శకుడు కొరటాల శివకు వినిపించగా, ఆయనకు కథ నచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆయన తన స్నేహితుడు, నిర్మాత మిక్కిలినేని సుధాకర్తో కలిసి ఈ సినిమాను నిర్మించడానికి ముందుకు వచ్చినట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది.
మొదటి భాగం మంగళవారం టెక్నికల్ పరంగా, కథ పరంగా కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా పాయల్ రాజ్పుత్ నటన ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. అలాగే సంగీత దర్శకుడు అజనీష్ లోక్నాథ్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ సినిమా ప్రభావాన్ని మరింత పెంచింది. ఈ కారణాల వల్లే ఇప్పుడు సీక్వెల్పై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
ఇక మంగళవారం 2 కథ విషయంలో దర్శకుడు మరింత సస్పెన్స్, థ్రిల్ ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారని సమాచారం. మొదటి భాగంలో మిగిలిపోయిన కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడంతో పాటు, కొత్త మలుపులతో కథను మరింత ఆసక్తికరంగా తీర్చిదిద్దాలని చూస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతం చర్చల దశలో ఉన్నప్పటికీ, త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశముంది.
ఇంకా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, భాగంలో నటించిన పాయల్ రాజ్పుత్ మళ్లీ కొనసాగుతారా లేదా అన్నది ఇంకా ఖరారు కాలేదు. మరోవైపు, ఈ సీక్వెల్లో శ్రీలీల నటిస్తారని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు.
మంగళవారం 2 ప్రాజెక్ట్పై రోజురోజుకు ఆసక్తి పెరుగుతోంది. కొత్త కథ, కొత్త నటీనటులు, భారీ నిర్మాణంతో ఈ సినిమా రూపొందితే, మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉంది.