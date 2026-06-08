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Sreemukhi: శ్రీముఖి అభిమానులకు ఆ శుభవార్త చెప్పబోతుందా..! బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ కొత్త అడుగు.. !

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 08, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:30 AM IST
శ్రీముఖి తెలుగు టీవీ యాంకర్‌గా  తన కంటూ సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది.  యాంకర్‌గా దూకుడుగా ఉన్న సమయంలోనే సినిమాల్లో నటిస్తోంది.  అంతేకాదు వీలు చిక్కినపుడల్లా తన హాట్ ఫోటో షూట్స్ తో సోషల్ మీడియాను హీట్ ఎక్కిస్తూనే ఉంది. 

Sreemukhi: శ్రీముఖి తెలుగు టీవీ యాంకర్‌గా  తన కంటూ సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది.  యాంకర్‌గా దూకుడుగా ఉన్న సమయంలోనే సినిమాల్లో నటిస్తోంది.  అంతేకాదు వీలు చిక్కినపుడల్లా తన హాట్ ఫోటో షూట్స్ తో సోషల్ మీడియాను హీట్ ఎక్కిస్తూనే ఉంది. 

Sreemukhi Speciality 1/6

శ్రీముఖి స్పెషాలిటీ

శ్రీముఖి స్పెషాలిటీ.. తెలుగు టెలివిజన్ యాంక‌ర్ గా శ్రీముఖి కంటూ సెపరేట్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంది. ప్రస్తుతం సినిమాల్లో హీరోయిన్ గా ప్రాముఖ్యత ఉన్న పాత్రల్లో నటిస్తూనే..క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్‌గా రాణిస్తోంది. 

Sreemukhi Career 2/6

శ్రీముఖి కెరీర్

శ్రీముఖి కెరీర్.. శ్రీముఖి.. కెరీర్ విషయానికొస్తే.. మూడు సినిమాలు.. ఆరు ఆఫర్స్ అన్నట్టుగా సాగిపోతూనే ఉంది.అంతేకాదు ప్రముఖ టీవీ రియాలిటీ షోస్‌తో ప్రేక్షకులకు చేరువ అయింది. 

Sreemukhi Reality Show 3/6

శ్రీముఖి రియాలిటీ షో

శ్రీముఖి రియాలిటీ షో.. బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షోతో శ్రీముఖి తెలుగు ఆడియన్స్ మదులను  దోచుకుంది. ఈ షోలో  శ్రీముఖి చేసిన అల్లరిని ఎవరు మరిచిపోలేదు. అంతేకాదు గత కొన్నేళ్లుగా తన పెళ్లికి సంబంధించిన వార్త వైరల్ అవుతునే ఉంది. 

 

Sreemukhi - Bhola Shankar 4/6

శ్రీముఖి - భోళా శంకర్

  శ్రీముఖి - భోళా శంకర్.. శ్రీముఖి.. తన అభిమాన కథానాయకుడు మెగాస్టార్  చిరంజీవి  టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన  'భోళా శంకర్' సినిమాలో నటించింది. ఈ చిత్రంలో అంతగా ప్రాధాన్యత లేని పాత్ర చేయడం శ్రీముఖి కెరీర్లోనే  ఓ మాయని మచ్చగా మిగిలిపోయింది. చిరుతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవాలనే తపనే ఈ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోవడానికి  ఓ కారణం అని చెప్పాలి.  

Bigg Boss Runner up5/6

బిగ్‌బాస్ రన్నరప్.

బిగ్‌బాస్ రన్నరప్..  శ్రీముఖి ఎపుడు ముఖంపై చెరగని నవ్వుతో అభిమానులను అలరిస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాదు వీలైనపుడల్లా తనకు సంబంధిచిన విషయాలను  సోషల్ మీడియాలో  షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక నాగార్జున మొదటిసారి హోస్ట్ చేసిన బిగ్‌బాస్ 3 రియాలిటీలో తెలుగులో రన్నరప్‌గా నిలిచింది. ఈ రియాలిటీ షోలో  రాహుల్ సిప్లిగంజ్ విజేతగా నిలిచాడు.  

 

Sreemukhi Relation6/6

శ్రీముఖి రిలేషన్

శ్రీముఖి రిలేషన్..

గత కొన్నేళ్లుగా శ్రీముఖి ఓ బిజినెస్ మ్యాన్ తో   డేటింగ్ లో  ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు శ్రీముఖి  అతన్నిపెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు ఓ వార్త గత కొన్ని రోజులుగా చక్కర్లు కొడుతుంది. అంతేకాదు శ్రీముఖికి కాబోయేవాడు పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్  టాక్ వినిపిస్తోంది. అతనికి దాదాపు రూ. 100 కోట్లకు పైగా ఆస్తులున్నట్టు సమాచారం. దీనిపై శ్రీముఖి లేదా ఆమె సన్నిహితుల నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. 

TAGS:
Sreemukhi
Sreemukhi Marriage Sreemukhi Bold
Sreemukhi Career
Tollywood
Bollywood

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