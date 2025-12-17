Sreemukhi Net Worth: శ్రీముఖి అస్సెట్స్ వాల్యూ.. బడా హీరోయిన్స్ కూడా దిగదుడుపే..

Sreemukhi Net Worth: శ్రీముఖి తెలుగు టెలివిజన్ యాంకర్గా ఆమె కంటూ కొద్ది టైమ్ లోనే సెపరేట్ ఐడెండిటీ ఏర్పరుచుకుంది. ఎపుడు ముఖంపై చెరగని నవ్వుతో అలరించడం శ్రీముఖి మార్క్ స్లైల్ అని చెప్పాలి. అదే శ్రీముఖిని ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయ్యేలా చేసిందని చెప్పాలి. ఇక యాంకరింగ్ తో పాటు సినిమాలతో శ్రీముఖి ఆస్తులు కూడా అదే రేంజ్ లో పెరిగినట్టు ఆమె సన్నిహితులు చెబుతున్న మాట.
శ్రీముఖి కెరీర్.. ప్రస్తుతం కెరీర్ పరంగా శ్రీముఖి గడ్డు పరిస్థితులు ఎదుర్కుంటుంది. ప్రెజెంట్ కెరీర్ పరంగా ఛాన్సెస్ తగ్గాయనే చెప్పాలి. మరోవైపు ఉన్నంతలో తన దగ్గరకు వచ్చే పాత్రలను యాక్సెప్ట్ చేస్తోంది. ఇండస్ట్రీకి వచ్చి దశాబ్దాలు గడుస్తూన్న ఇప్పటికీ టాప్ యాంకర్ గా అలరించడం మాములు విషయం కాదు.
బిగ్బాస్.. ఆ మధ్య అక్కినేని నాగార్జున ఫస్ట్ టైమ్ హోస్ట్ చేసిన బిగ్బాస్ 3లో శ్రీముఖి తెలుగు రన్నరప్గా నిలిచింది. ఈ షోలో ఈమె చేసిన అల్లరిని ఎవరు మరిచిపోలేదు. ఈ షోతో మంచి నేమ్ అండ్ ఫేమ్ వచ్చి పడ్డాయి. ఈ రియాలిటీ షోతో శ్రీముఖి తెలుగు ఆడియన్స్ కు మరింత దగ్గర అయిందనే చెప్పాలి.
శ్రీముఖి .. శ్రీముఖి ఒకవైపు టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తోంది. మరోవైపు సినిమాలకు సంబంధించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ కాస్త తగ్గాయనే చెప్పాలి. అంతేకాదు సినిమాల్లో అవసరమైతే.. హీరోయిన్ గా నటిస్తూనే.. క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మెప్పిస్తోంది. ఇన్నేళ్ల కెరీర్ లో ఈమె ఆస్తులు కూడా భారీగా పెరిగాయి. ఈమెకు యాంకరింగ్, సినిమాల ద్వారా దాదాపు రూ. 25 కోట్ల నుంచి రూ.30 కోట్ల వరకు ఆస్తులను కూటబెట్టినట్టు సమాచారం. ఈమెకు నిజామాబాద్ తో పాటు హైదరాబాద్ లో పలు స్థిరాస్థులను కొనుగోలు చేసింది.
శ్రీముఖి - భోళా శంకర్.. ఇక 2023లో శ్రీముఖి.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరసన నటించిన ‘భోళా శంకర్’ మూవీ పెద్దగా అలరించలేకపోయింది. ఈ సినిమా ఈమెను నవ్వులు పాలు చేసింది. ఈ చిత్రంలో నటించిందకు శ్రీముఖితో పాటు చిరు విమర్శల పాలయ్యారు.
శ్రీముఖి రిలేషన్.. శ్రీముఖి గత కొన్నేళ్లుగా ఓ వ్యక్తితో డేటింగ్ లో ఉన్నట్టు సమాచారం. అంతేకాదు అతన్ని పెళ్లి చేసుకోబోతుందనే వార్త గత మూడేళ్లుగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతుంది. మరి వచ్చే యేడాదైన శ్రీముఖి కొత్త జీవితంలో అడుగుపెడుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. శ్రీముఖికి కాబోయేవాడు దాదాపు రూ. 100 కోట్లకు పైగా ఆస్తులున్న వ్యాపారవేత్త అట. తన పెళ్లిపై వస్తోన్న ఈ రూమర్స్ కు శ్రీముఖి క్లారిటీ ఇవ్వకపోతే ఈ పుకార్లు షికార్లు చేయడం గ్యారంటీ.