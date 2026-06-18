Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Sreemukhi Flying Kiss: అందరిముందు అతడికి ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇచ్చిన యాంకర్ శ్రీముఖి..స్టేజ్‌పై నుంచే ముద్దు విసిరింది..

Sreemukhi Flying Kiss: అందరిముందు అతడికి ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇచ్చిన యాంకర్ శ్రీముఖి..స్టేజ్‌పై నుంచే ముద్దు విసిరింది..

Written ByHarish Darla
Published: Jun 18, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:42 PM IST

Sreemukhi Flying Kiss News: బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు యాంకర్ శ్రీముఖి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనేలేదు. ఆమె యాంకరింగ్‌తో ఎన్నో షోలను నిర్వహించి.. తెలుగులో ఉన్న ఉత్తమ యాంకర్లలో ఒకరిగా ఆమె ఎదిగింది. అయితే తాజాగా ఆమె సమంత నటించిన 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాలో నటించింది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్స్‌లో శ్రీముఖి చేసిన ఓ ఫన్నీ మూమెంట్ ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. 

Sreemukhi1/6

అతడికి శ్రీముఖి ఫ్లయింగ్ కిస్!

తెలుగు బుల్లితెరలో తనదైన అల్లరి, చలాకీతనంలో ఆకట్టుకున్న యాంకర్ శ్రీముఖి. స్టేజ్‌పై ఆమె ఉంటే ప్రేక్షకుల్లో కూడా ఎనర్జీ తన్నుకొస్తుంది. 'అదుర్స్' అనే టీవీ షోతో యాంకర్‌గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి.. ఆ తర్వాత మల్లెమాల ప్రొడక్షన్‌లోని 'పటాస్' అనే కామెడీ షోతో మరింత గుర్తింపు పొందింది. అందులో 'రాములమ్మ'గా విచిత్రమైన స్టెప్పుతో పాపులర్ అయ్యింది. 

sreemukhi marriage2/6

అతడికి శ్రీముఖి ఫ్లయింగ్ కిస్!

ఆ తర్వాత బుల్లితెరలో వరుసుగా ప్రైమ్ టైమ్ షోలలో యాంకరింగ్ చేస్తూ.. ఇండస్ట్రీలో సుమ తర్వాత నెంబరు 2 ఈమెనే అనే విధంగా శ్రీముఖి ఎదిగింది. 

sreemukhi marriage news3/6

అతడికి శ్రీముఖి ఫ్లయింగ్ కిస్!

ఆ తర్వాత బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షోలో అడుగుపెట్టిన శ్రీముఖి.. ఇకపై తన కెరీర్‌లో ఆమె వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు. బిగ్‌బాస్ లో అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఆ రియాలిటీ షోను టెలికాస్ట్ చేస్తున్న మాటీవీలో అనేక రకాలైన కార్యక్రమాలకు కూడా యాంకర్ శ్రీముఖిని నియమించడం విశేషం. 

Samantha Sreemukhi4/6

అతడికి శ్రీముఖి ఫ్లయింగ్ కిస్!

కేవలం ఆ ఛానల్‌కే పరిమితమవ్వకుండా.. అనేక ఛానల్స్‌కు సంబంధించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు, అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ వంటి వాటిని తనదైన శైలీలో హోస్ట్ చేస్తుంది యాంకర్ శ్రీముఖి. 

Sreemukhi in maa inti bangaram5/6

అతడికి శ్రీముఖి ఫ్లయింగ్ కిస్!

కేవలం బుల్లితెరకే పరిమితం కాకుండా.. యాంకర్ శ్రీముఖి టాలీవుడ్‌లో అనేక చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించింది. అల్లు అర్జున్ నటించిన 'జులాయి' సినిమాలో హీరో చెల్లెలి పాత్రలో నటించి విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. 

sreemukhi remuneration6/6

అతడికి శ్రీముఖి ఫ్లయింగ్ కిస్!

తాజాగా సమంత ప్రధానపాత్రలో నటించిన 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాలో యాంకర్ శ్రీముఖి కీలక పాత్ర పోషించింది. జూన్ 19న సినిమా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో తాజాగా సినిమా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా శ్రీముఖి మాట్లాడిన తర్వాత ఓ అభిమాని శ్రీముఖిని ఉద్దేశించి.. 'ఐ లవ్ యూ' అనగా.. అందుకు ఆమె బదులుగా 'ఫ్లయింగ్ కిస్' ఇచ్చింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో  ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

TAGS:
Sreemukhi
Sreemukhi marriage
anchor sreemukhi
Sreemukhi marriage news
Samantha Sreemukhi
Sreemukhi in maa inti bangaram
sreemukhi remuneration
Sreemukhi Assets

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EPFO చందాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. పీఎఫ్ వడ్డీకి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఈ నెలలోనే జమ..
EPF interest rate25 min ago
2
Drishyam 359 min ago
3
Nagamani Video59 min ago
4
Transfer Trimuthulu1 hr ago
5
EPFO1 hr ago