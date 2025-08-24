English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sreemukhi Video: ప్రేమ అని చెప్పి మోసం.. 6 ఏళ్లు వృధా అయిపోయింది..వైరల్ అవుతున్న యాంకర్ శ్రీముఖి వీడియో..!

Sreemukhi Viral Video Watch 
శ్రీముఖి తెలుగు బుల్లితెర పైన ఎంతో పేరు తెచ్చుకున్న యాంకర్. ఈమె ముందుగా ఎన్నో సినిమాలలో కూడా నటించింది. ప్రేమ ఇష్క్ కాదల్ అనే సినిమాలో హీరోయిన్ గా కూడా చేసింది. అయితే ప్రస్తుతం మాత్రం బుల్లి తెరకు మాత్రమే సెటిల్ అయ్యింది..
1 /5

బుల్లితెరపై ఎన్నో ప్రోగ్రాములు చేస్తూ దూసుకుపోతున్న యాంకర్ శ్రీముఖి. మొదట్లో సినిమాల్లో కనిపించిన ఈమె ఇప్పుడు మాత్రం బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో బిజీగా మారింది.   

2 /5

ప్రస్తుతం బిగ్ బాస్ అగ్ని పరీక్షలో జడ్జ్ గా వ్యవహరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక తాజాగా శ్రీముఖికి సంబంధించిన ఒక వీడియో వైరల్ అవుతుంది.

3 /5

ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తితో శ్రీముఖి మాట్లాడుతూ కనిపించింది..”నువ్వే నాకు ప్రపోజ్ చేసావ్..ఆ తర్వాత మాత్రం ప్రేమ కాదు నా కెరియర్ ముఖ్యమని వెళ్లిపోయావు. ఇప్పుడు ఛాన్స్ ఇమ్మంటే ఎలా ఇస్తాను. నాకు ఆరేళ్లు వృధా అయిపోయింది..” అంటూ ఒక అబ్బాయితో మాట్లాడుతూ కనిపించింది శ్రీముఖి.               View this post on Instagram                       A post shared by Ha Ku na Matata 😎 (@crazy_lazy_58)

4 /5

ఆ అబ్బాయి మాత్రం శ్రీముఖిని కన్విన్స్ చేయడానికి ఎన్నో చెబుతూ కనిపించారు. ఈ క్రమంలో ఇతనేనా శ్రీముఖి లవర్ అని అందరూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ లో పెడుతున్నారు.

5 /5

అయితే అసలు విషయానికి వస్తే ఇది కేవలం బిగ్బాస్ అగ్ని పరీక్షలో.. కేవలం ఒక చిన్న స్కిట్ మాత్రమే. ఇక ఈ స్కిట్ చూసి ఇదంతా నిజం అనుకుంటున్నాడు ఎంతోమంది. మరి కొంతమంది మాత్రం ఇది కేవలం స్కిట్ అంతు వాళ్లకు క్లారిటీ ఇస్తున్నారు.

Sreemukhi viral video Sreemukhi Love Sreemukhi Breakup Sreemukhi Bigg Boss Agnipariksha Sreemukhi Latest Video Sreemukhi Drama Sreemukhi Relationship Sreemukhi Career

