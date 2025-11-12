SRH IPL 2026 Retention List: ఐపీఎల్ 2025 సీజన్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్(SRH) ఆటతో ఫ్యాన్స్ చాలా అప్సెట్ అయ్యారు. వై నాట్ 300 అంటూ భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన SRH.. ప్లే ఆఫ్స్ కూడా చేరకుండానే ఇంటి దారిపట్టింది. ఇక ప్రస్తుతం వచ్చే సీజన్ కోసం SRH సిద్దమవుతుంది. ఈ క్రమంలో తమకు అవసరం లేని ప్లేయర్లను వదులుకునేందుకు సిద్ధమైంది.
డిసెంబర్ చివరి వారంలో ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు సంబంధించిన మినీ వేలం జరగనుంది. నవంబర్ 15లోపు రిటైన్ చేసుకునే ఆటగాళ్ల జాబితాలను ఫ్రాంచైజీలు ప్రకటించాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఫ్రాంచైజీలు తమ రిటైన్, రిలీజ్ లిస్ట్లపై ఫోకస్ పెట్టాయి. SRH కూడా తమకు భారంగా మారిన ఆటగాళ్లను వదిలేయనుంది. ముఖ్యంగా టీమిండియా స్టార్ పేసర్ ముఖ్యంగా టీమిండియా స్టార్ పేసర్ షమీతో పాటు అభినవ్ మనోహర్, రాహుల్ చాహర్, ఆడమ్ జంపాలను SRH వదులుకునే ఛాన్స్ ఉంది.
మహమ్మద్ షమీని రూ. 10 కోట్లు పెట్టి కొన్నప్పటికీ.. కనీసం 10 వికెట్లు కూడా తీయలేదు. 9 మ్యాచ్లు ఆడి 11.23 ఎకానమీతో 6 వికెట్లు మాత్రమే తీసాడు. రూ. 3.20 కోట్లు పెట్టి కొనుగోలు చేసిన రాహుల్ చాహర్ కూడా అంతే. ఇక రూ. 2.40 కోట్లకు తీసుకున్న ఆడమ్ జంపా రెండు మ్యాచ్లు ఆడేసరికి గాయం బారిన పడి ఇంటికి వెళ్లపోయాడు. రూ.3.20 కోట్లు పెట్టి కొనుగోలు చేసిన అభినవ్ మనోహర్ కూడా తీవ్రంగా నిరాశర్చాడు. 8 మ్యాచ్ల్లో 12.20 స్ట్రైక్రేట్తో 61 పరుగులు చేశాడు.
ఇక హెన్రిచ్ క్లాసెన్ను కూడా SRH వదిలేస్తుందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ ప్లేయర్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు గుడ్ బై పలికాడు. కేవలం టి20 లీగ్స్ మాత్రమే ఆడుతున్నాడు. పెద్దగా ఫామ్లో కూడా లేడు. ఈ క్రమంలో క్లాసెన్ను వదిలేసి రూ. 23 కోట్లను అకౌంట్లో వేసుకోవాలనే ఉద్దేశంలో సన్ రైజర్స్ ఉంది. మళ్లీ వేలంలో క్లాసెన్ను రూ. 15 కోట్లకు సొంతం చేసుకున్నా రూ. 8 కోట్లు మిగులుతాయి.
వేలంలోకి వదిలేసే ప్లేయర్స్: మహమ్మద్ షమీ(రూ.10 కోట్లు), హర్షల్ పటేల్ (రూ.8 కోట్లు), రాహుల్ చాహర్(రూ. 3.20 కోట్లు), ఆడమ్ జంపా(రూ. 2.4 కోట్లు), జీషన్ అన్సారీ (రూ. 40 లక్షలు), అభినవ్ మనోహర్ (రూ.3.20 కోట్లు).
ప్యాట్ కమిన్స్(రూ. 18 కోట్లు), ట్రావిస్ హెడ్(రూ. 14 కోట్లు), అభిషేక్ శర్మ(రూ.14 కోట్లు), నితీష్ కుమార్ రెడ్డి(రూ.6 కోట్లు), హర్షల్ పటేల్ (రూ. 8 కోట్లు), ఇషాన్ కిషన్ (రూ. 11.25 కోట్లు), సిమర్జీత్ సింగ్ (రూ. 1.50 కోట్లు), అథర్వ టైడ్ (రూ.30 లక్షలు), జయదేవ్ ఉనాద్కత్(రూ.1 కోటి), కమిందు మెండీస్(రూ.75 లక్షలు), అనికేత్ వర్మ(రూ.30 లక్షలు), బ్రైడన్ కార్స్(రూ. కోటి), అనికేత్ వర్మ(రూ. 30 లక్షలు), ఇషాన్ మలింగా(రూ. 1.20 కోట్లు), సచిన్ బేబీ (రూ. 30 లక్షలు).