IPL 2026: అభిషేక్ శర్మ నుండి ఇషాన్ కిషాన్ వరకు.. SRHలో టాప్-5 డేంజర్ బ్యాటర్లు వీరే..!

SRH Batters: IPL 2026 మరికొన్ని రోజుల్లో ప్రారంభం కాబోతుంది. అయితే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లోని అత్యంత డేంజర్ టీమ్లలో మన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఒకటి. ఎంతో అలవోకగా 300 పరుగులు చేయగలదు. ఆ స్థాయిలో విధ్వంసం సృష్టించే బ్యాటర్లు ఈ జట్టులో ఉన్నారు. అయితే ఈసారి సన్రైజర్స్ టీం మరింత డేంజరస్గా కనిపిస్తోంది. ఈసారి బ్యాట్తో పరుగుల వర్షం కురిపించే అవకాశాలున్న ఐదుగురు బ్యాటర్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. అభిషేక్ శర్మ: ఈ లిస్ట్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ప్రపంచ నెంబర్ వన్ T20 బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం సూపర్ ఫామ్లో ఉన్న ఈ యువ బ్యాటర్.. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో పరుగుల వరద పారిస్తున్నాడు. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్కు ఇతని కంటే పెద్ద మ్యాచ్ విన్నర్ మరొకరు ఉండకపోవచ్చు. ఐపీఎల్లో 77 మ్యాచ్లలో 1816 పరుగులు చేశాడు. అభిషేక్ శర్మ స్ట్రైక్ రేట్ 163.02.
2. ఇషాన్ కిషన్: ఇక సెకండ్ ప్లేస్లో మరో ఎడమచేతి వాటం విధ్వంసక బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ ఉన్నాడు. ఇషాన్ కూడా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అదరగొడుతున్నాడు. ఐపీఎల్ 2026లో బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. 2025లో SRH ఇతడిని భారీ డబ్బులతో కొనుగోలు చేసింది. ఆ సీజన్లో 13 ఇన్నింగ్స్లలో 354 పరుగులు చేశాడు. సన్ రైజర్స్ తరపున ఆడిన తొలి మ్యాచ్లోనే ఇషాన్ సెంచరీ బాదాడు.
3. ట్రావిస్ హెడ్: ఈ లిస్ట్లో థర్డ్ ప్లేస్లో ఆస్ట్రేలియా విధ్వంసక బ్యాటర్ ట్రావిస్ హెడ్ ఉన్నాడు. ఐపీఎల్లో ఇప్పటికే తనదైన ముద్ర వేశాడు హెడ్. 37 ఐపీఎల్ ఇన్నింగ్స్లలో 170.03 స్ట్రైక్ రేట్తో 1146 పరుగులు చేశాడు. ఒక సెంచరీ, 8 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. క్రీజులో ఉన్నంత సేపు బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తాడు. SRH తరఫున మరోసారి విధ్వంసం సృష్టించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
4. హెన్రిచ్ క్లాసెన్: ఈ లిస్ట్లో నాలుగవ స్థానంలో దక్షిణాఫ్రికా డేంజరస్ బ్యాటర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఉన్నాడు. క్లాసెన్ 2023 నుంచి SRH తరఫున ఆడుతున్నాడు. ఇతడు కేవలం 5 ఓవర్లు క్రీజులో ఉన్నా మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పగలడు. గత సీజన్లో 13 ఇన్నింగ్స్లలో 172.70 స్ట్రైక్ రేట్తో 487 పరుగులు చేశాడు. చివరి మ్యాచ్లో సెంచరీ కూడా బాదాడు.
5. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి: ఈ లిస్ట్లో ఐదవ స్థానంలో టీమిండియా ఆల్రౌండర్ నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నాడు. తెలుగు టీంలో ఆడుతున్న తెలుగు కుర్రాడు నితీష్. ఇతను మరోసారి SRH తరఫున ఆడనున్నాడు. ఐపీఎల్లో 28 మ్యాచ్లలో 485 పరుగులు చేశాడు. అతని అత్యధిక స్కోరు 76. స్ట్రైక్ రేట్ 130కి పైగా ఉంది.