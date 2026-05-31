Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Tirupati: పరవశించిన తిరుపతి.. కపిల తీర్థంలో వైభవంగా గోవిందరాజస్వామి దివ్య చక్రస్నానం!

Tirupati: పరవశించిన తిరుపతి.. కపిల తీర్థంలో వైభవంగా గోవిందరాజస్వామి దివ్య చక్రస్నానం!

Written ByRenuka Godugu
Published: May 31, 2026, 04:34 PM IST|Updated: May 31, 2026, 04:34 PM IST

Chakrasnanam Of Sri Govindaraja Swamy: తిరుపతిలో శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ముగిశాయి. కపిలతీర్థంలో స్నాపన తిరుమంజన, దివ్య చక్రస్నాన కార్యక్రమాలతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది. ధ్వజారోహణతో నేడు బ్రహ్మోత్సవాలకు ముగించనున్నారు. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
 

Sri Govindaraja Swamy1/5

శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి

తిరుపతిలో శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించారు. చక్రస్నాన మహోత్సవంతో ఈ వేడుకలు ముగియగా, కపిల తీర్థం వద్ద జరిగిన ఈ పవిత్ర ఘట్టాన్ని వేలాది మంది భక్తులు సాక్షాత్కరించారు.  

Sri Govindaraja Swamy Brahmotsavam2/5

గోవిందరాజ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు

శ్రీదేవి భూదేవి సమేత గోవిందరాజ స్వామి వారు ఆలయం నుండి మంగళ వాయిద్యాలు , వేదమంత్రాల మధ్య ఊరేగింపుగా కపిలతీర్థానికి చేరుకున్నారు.  

Govindaraja Swamy Chakrasnanam Tirupati3/5

తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి చక్రస్నానం

అనంత ఉత్సవ మూర్తులకు శాస్త్రోక్తంగా స్నాపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. పాలు, పెరుగు, చందనాలతో అభిషేకం చేసిన అనంతరం చక్రస్నానం చేపట్టారు.  

Kapila Theertham Chakrasnanam4/5

కపిలతీర్థం చక్రస్నానం

భక్తుల అపారమైన భక్తి శ్రద్ధల మధ్య చక్రస్నాన కార్యక్రమం సాగింది. సాయంత్రం వేళ స్వామి వారు ఊరేగింపుగా బయలుదేరి గోవిందరాజు స్వామి ఆలయానికి చేరుకుంటారు.   

Tirupati Brahmotsavam updates5/5

తిరుపతి బ్రహ్మోత్సవాలు

అక్కడ నాలుగు మాడ వీధుల్లో భక్తులకు దివ్యదర్శనాలు ఇవ్వనున్నారు. ధ్వజారోహణ మహోత్సవంతో ఈ ఏడాది బ్రహ్మోత్సవాలు అధికారికంగా ముగియనుంది.

Tags:
Sri Govindaraja Swamy Brahmotsavam
Govindaraja Swamy Chakrasnanam Tirupati
Kapila Theertham Chakrasnanam

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
KTR Challenge: దమ్ముంటే రేవంత్‌ రెడ్డి 420 హామీలు అమలు చేయాలి: కేటీఆర్‌

KTR Challenge: దమ్ముంటే రేవంత్‌ రెడ్డి 420 హామీలు అమలు చేయాలి: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao40 min ago
2

బీఎస్ఎన్ఎల్ అదిరే ఆఫర్.. కేవలం రూ. 599కే 70 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు డైలీ 3జీబీ డేటా

BSNL New Recharge Plan41 min ago
3

కాళేశ్వరంలో భక్తుల జాతర.. త్రివేణి సంగమంలో పుణ్యస్నానాలు, ముక్తేశ్వరుడి దర్శనం!

Kaleshwaram News1 hr ago
4

బాబోయ్.. కంచం నిండా మిరపకాయలు పెట్టుకుని ఎలా తినేస్తున్నాడో చూడండి.. వైరల్ వీడియో!

Green Chilli News1 hr ago
5

దేవుడి గదిలో శ్రీరాముడి ఫోటో పక్కనే భారీ నాగుపాము.. వీడియో వైరల్..

Cobra Video2 hrs ago