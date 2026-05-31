/Tirupati: పరవశించిన తిరుపతి.. కపిల తీర్థంలో వైభవంగా గోవిందరాజస్వామి దివ్య చక్రస్నానం!

Chakrasnanam Of Sri Govindaraja Swamy: తిరుపతిలో శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా ముగిశాయి. కపిలతీర్థంలో స్నాపన తిరుమంజన, దివ్య చక్రస్నాన కార్యక్రమాలతో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది. ధ్వజారోహణతో నేడు బ్రహ్మోత్సవాలకు ముగించనున్నారు. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
తిరుపతిలో శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహించారు. చక్రస్నాన మహోత్సవంతో ఈ వేడుకలు ముగియగా, కపిల తీర్థం వద్ద జరిగిన ఈ పవిత్ర ఘట్టాన్ని వేలాది మంది భక్తులు సాక్షాత్కరించారు.
శ్రీదేవి భూదేవి సమేత గోవిందరాజ స్వామి వారు ఆలయం నుండి మంగళ వాయిద్యాలు , వేదమంత్రాల మధ్య ఊరేగింపుగా కపిలతీర్థానికి చేరుకున్నారు.
అనంత ఉత్సవ మూర్తులకు శాస్త్రోక్తంగా స్నాపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. పాలు, పెరుగు, చందనాలతో అభిషేకం చేసిన అనంతరం చక్రస్నానం చేపట్టారు.
భక్తుల అపారమైన భక్తి శ్రద్ధల మధ్య చక్రస్నాన కార్యక్రమం సాగింది. సాయంత్రం వేళ స్వామి వారు ఊరేగింపుగా బయలుదేరి గోవిందరాజు స్వామి ఆలయానికి చేరుకుంటారు.
అక్కడ నాలుగు మాడ వీధుల్లో భక్తులకు దివ్యదర్శనాలు ఇవ్వనున్నారు. ధ్వజారోహణ మహోత్సవంతో ఈ ఏడాది బ్రహ్మోత్సవాలు అధికారికంగా ముగియనుంది.